Une opération de désinformation menée par un réseau prorusse a visé Edouard Philippe, candidat déclaré à l'élection présidentielle en France, la première pour un prétendant à ce scrutin lors duquel les autorités craignent un fort risque d'ingérences, a-t-on appris vendredi de source sécuritaire.

Le candidat de centre-droit, ex-premier ministre et maire du Havre a fait l'objet cette semaine de posts sur les réseaux sociaux évoquant de fausses informations sur sa santé (archives).

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Cette campagne «peu visible», a été menée par le réseau prorusse Storm-1516, a indiqué à l'AFP une source sécuritaire, confirmant une information de TF1.

Il s'agit de la première opération visant un candidat déclaré à la présidentielle, dont le premier tour aura lieu le 18 avril 2027, a ajouté une source au sein d'un service de l'Etat.

Le candidat de centre-droit, ex-premier ministre et maire du Havre a fait l'objet cette semaine de posts sur les réseaux sociaux évoquant de fausses informations sur sa santé.

Cette opération, détectée mardi, fait «partie de la routine habituelle des attaques russes, qui ne passent jamais le mur du son», parce que «peu visibles» et véhiculant «des storytelling qui ne prennent pas car faciles à démentir», a ajouté la source sécuritaire.

Le réseau Storm-1516 est accusé d'être derrière de nombreuses opérations de désinformation en France et dans d'autres pays européens. Viginum, le service chargé de lutter contre les ingérences numériques étrangères en France, lui a imputé 205 opérations de ce type depuis août 2023.

L'actuel Premier ministre Sébastien Lecornu a dit le 8 juillet s'attendre à un risque «très aigu» d'ingérences étrangères dans le cadre des prochaines échéances électorales en France, présidentielle, mais aussi lors des régionales et départementales de 2028.

Le gouvernement a présenté mercredi un projet de loi pour mieux lutter contre les ingérences qui prévoit notamment de durcir les peines pour les personnes diffusant des fausses nouvelles dans un contexte électoral.

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