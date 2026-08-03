Une vingtaine d'Etats américains, parmi lesquels la Californie, l'Etat de New York ou Hawaï, ont annoncé lundi avoir déposé plainte auprès du tribunal fédéral pour le commerce international (CIT) afin de contester la nouvelle série de droits de douane mis en place par Donald Trump.

De New York à Hawaï La moitié des Etats américains attaquent Trump en justice sur ses droits de douane

Ces nouvelles surtaxes, de 10% ou de 12,5% selon les pays, sont entrées en vigueur le 24 juillet, le gouvernement américain les justifiant, après une enquête, par l'incapacité d'une soixantaine de pays et l'Union européenne (UE) à éliminer les produits issus du travail forcé de leurs chaînes d'approvisionnement.