En l'espace de quelques jours, des dizaines de milliers de personnes ont rejoint Ceuta depuis le Maroc. On assiste désormais à un mouvement inverse surprenant: selon le ministère espagnol de l'Intérieur, environ la moitié d'entre elles seraient déjà retournées volontairement au Maroc.

Espagne À Ceuta, des dizaines de milliers de migrants font demi-tour et retournent au Maroc

Après l'afflux massif vers l'enclave espagnole de Ceuta, un mouvement s'amorce désormais dans la direction opposée. Sur les quelque 50 000 personnes entrées sur le territoire selon le ministère de l'Intérieur, environ la moitié serait déjà retournée volontairement au Maroc.

C'est ce que rapporte le journal «El País», en se référant aux autorités espagnoles. Cela signifierait qu'environ 25 000 personnes auraient quitté Ceuta en peu de temps.

Les forces de sécurité s'attendaient manifestement à ce qu'une grande partie des arrivants repartent. Une tendance similaire s'était déjà dessinée lors de la crise migratoire de mai 2021 : à l'époque, plus de 10'000 personnes étaient entrées en situation irrégulière dans l'enclave, et environ la moitié d'entre elles étaient ensuite retournées au Maroc.

Le nombre de personnes entrées sur le territoire reste sujet à controverse

On ne sait pas exactement combien de personnes ont effectivement atteint Ceuta ces derniers jours. Le ministère espagnol de l'Intérieur avance le chiffre d'environ 50’000.

Le président régional de Ceuta, Jesús Vivas, estime quant à lui que ce chiffre s'élève à environ 60 000 personnes. «C'est comme si 34 millions de personnes étaient entrées en Espagne en l'espace de 24 heures», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

De nombreuses personnes ont rejoint l'enclave à la nage, d'autres ont franchi les barrières frontalières. Parmi elles se trouvent également des femmes, des mineurs et des enfants.

Au moins 43 morts

Alors que des milliers de personnes rentrent désormais chez elles, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Selon les dernières informations fournies par Vivas, au moins 43 personnes ont perdu la vie.

Beaucoup se sont noyés en tentant de rejoindre Ceuta par la mer. D'autres décès auraient eu lieu dans la bousculade près d'une clôture, au niveau du brise-lames de la plage de Tarajal.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a déclaré lors de sa visite à Ceuta que de nombreuses personnes avaient déjà commencé à quitter le territoire. Il a également annoncé son intention d'accélérer les procédures de retour.

Des bouées flottantes doivent également être installées sur la digue séparant le Maroc de la plage de Tarajal. Celles-ci sont destinées à servir de «barrière physique» afin de compliquer davantage les traversées par la mer. L'Espagne fait par ailleurs à nouveau appel à l'armée pour renforcer la sécurité aux frontières, pour la première fois depuis 2021.