Le corps de l'alpiniste renommé Nirmal Purja, tué dans une avalanche sur le Broad Peak, un sommet dépassant les 8.000 mètres dans le nord du Pakistan, a été retrouvé par les secours, a annoncé le club alpin du Pakistan dimanche.

A 5’700 mètres d’altitude «La montagne nous l'a pris» : le corps de Nirmal Purja a été retrouvé sur le Broad Peak

«L'équipe de secours sur place a trouvé Nims Dai (le surnom de Nirmal Purja, ndlr) à approximativement 5.700 mètres d'altitude sur le Broad Peak, une montagne qu'il adorait et qui nous l'a pris», a indiqué le club sur les réseaux sociaux.

Le secrétaire général du Club alpin du Pakistan, Ayaz Shigri, a confirmé par la suite à l'AFP que le corps de Nirmal Purja et ceux de trois autres alpinistes avaient été retrouvés lors de l'opération de secours en haute montagne, compliquée par les mauvaises conditions météorologiques.

L'avalanche s'est produite jeudi, interrompant tout contact avec l'expédition internationale dirigée par Nirmal Purja, alpiniste britannico-népalais de 43 ans. Sa société avait confirmé dès samedi qu'aucun membre de l'expédition n'avait survécu.

Les autorités régionales avaient indiqué que les dépouilles de trois alpinistes – une Omanaise, un Népalais et une Américaine – avaient été retrouvées puis héliportées vendredi vers la ville de Skardu. Selon le Club alpin du Pakistan, un ressortissant chinois et plusieurs autres Népalais faisaient également partie de l'expédition.

Le drame a suscité une vive émotion dans le monde de l'alpinisme, en particulier au Népal, et plusieurs personnalités, dont le prince William, ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes.