La Norvège a rendu hommage mercredi aux 77 victimes des attentats d'Oslo et d'Utoya commis il y a quinze ans. Des inquiétudes se font sentir concernant la radicalisation d'une frange de la jeunesse exaltant les actes de l'extrémiste néonazi auteur des attaques.

Les répercussions de l'attaque continuent de se faire sentir dans la société norvégienne.

Le 22 juillet 2011, Anders Behring Breivik avait d'abord fait exploser une bombe près du siège du gouvernement à Oslo, faisant huit morts, puis tué 69 personnes, des adolescents pour la plupart, en ouvrant le feu sur un camp d'été de la Jeunesse travailliste (AUF) sur l'île d'Utoya, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale.

Devant le nouveau mémorial aux victimes, le Premier ministre Jonas Gahr Støre, la présidente de l'association de soutien aux victimes Merete Stamneshagen et le président de l'AUF Gaute Børstad Skjervø ont pris la parole avant la lecture des noms des victimes, lors d'une cérémonie entrecoupée d'intermèdes musicaux.

«Cette génération hérite de nous la responsabilité de ne jamais oublier, même si elle n'en a pas de souvenirs personnels. C'est possible, tant que nous autres continuons à parler de ceux qui ont été assassinés et de l'extrémisme de droite qui les a tués», a déclaré le président de la Jeunesse travailliste, qui était à Utoya il y a quinze ans.

Anders Behring Breivik a été condamné en 2012 à 21 ans de prison, la peine maximale à l'époque, susceptible d'être prolongée aussi longtemps qu'il reste considéré comme une menace pour la société.

«Radicalisation accrue»

Les répercussions de l'attaque la plus meurtrière qu'ait connue la Norvège en temps de paix continuent de se faire sentir dans la société norvégienne.

Quinze ans après, «cet acte terroriste motive de plus en plus les acteurs de l'extrême droite», constatent les services de renseignement dans un communiqué rendu public le 15 juillet.

«Les actes et l'idéologie de Breivik contribuent à une radicalisation accrue. Cette préoccupation concerne en particulier les mineurs qui se radicalisent», précise le PST qui a revu les affaires liées à l'extrémisme de droite en Norvège au cours des dernières années.

Devant les rescapés et les proches des victimes, le Premier ministre a lui rappelé qu'"il s'agissait d'une attaque contre les valeurs fondamentales sur lesquelles repose notre pays: les droits de l'homme, l'égalité, l'équité, la diversité et la tolérance. Un acte soigneusement planifié et délibéré, inspiré par des idées d'extrême droite». «Il faut raconter l'histoire brutale de ce massacre à motivation politique», a souligné M. Støre.

Une célébration commémorative doit avoir lieu en fin de matinée à la cathédrale d'Oslo, de l'Eglise luthérienne, avant une cérémonie d'hommage à Utoya.