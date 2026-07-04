Le monde de la pétanque est secoué par une affaire inédite. Neuf personnes, dont quatre joueurs de l'équipe de France, comparaîtront le 14 juin 2027 devant le tribunal correctionnel de Toulon dans une enquête portant sur des soupçons de match truqué et de paris sportifs frauduleux.

Dylan Rocher a expliqué avoir répondu aux questions des enquêteurs lors d'une garde à vue «éprouvante».

Coup de tonnerre La pétanque perd la boule: Les stars françaises face à de graves soupçons de tricherie

Les personnes poursuivies sont notamment Dylan Rocher, Henri Lacroix, Jean Feltain et David «Ligan» Doerr, parmi les joueurs les plus titrés de la discipline. Après leur garde à vue, tous ont été remis en liberté.

Ils sont poursuivis pour escroquerie en bande organisée ainsi que pour corruption active et passive dans le cadre d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris. Tous contestent les accusations et bénéficient de la présomption d'innocence.

Une défaite surprise qui a éveillé les soupçons

L'affaire remonte au 4 septembre 2025, lors de la 7ᵉ et dernière étape des Masters de pétanque à Levallois-Perret.

Ce jour-là, la triplette «France 2 Rocher», composée de Dylan Rocher, Jean Feltain et David Doerr, est largement battue 13 à 4 en quart de finale par l'équipe locale du Levallois Sporting Club. Une défaite jugée très surprenante tant l'équipe de France faisait figure de grande favorite.

Ce résultat attire rapidement l'attention des autorités. Avant la rencontre, des mises inhabituellement importantes avaient été enregistrées sur la victoire de Levallois. Selon les éléments de l'enquête, environ 80 % des paris en ligne avaient été placés sur la défaite des favoris, alors que seuls 20 % misaient sur leur victoire.

Les enquêteurs estiment que plus de 13 000 euros ont été engagés, principalement dans la région de Toulon et souvent sous forme de tickets de 50 euros. Les gains potentiels atteignaient environ 50 000 à 60 000 euros. Une partie de ces gains a toutefois été bloquée par un opérateur de paris qui soupçonnait une fraude.

L'ANJ donne l'alerte

L'Autorité nationale des Jeux (ANJ) a signalé ces mouvements de paris atypiques. Une enquête préliminaire a alors été ouverte par le parquet de Toulon et confiée au Service central des courses et jeux (SCCJ).

Après neuf mois d'investigations, neuf personnes ont été interpellées le 30 juin 2026 dans le Var, la Drôme et la Gironde. Selon le procureur de Toulon, les poursuites visent «les trois joueurs de l'équipe perdante, ainsi que les parieurs et les intermédiaires». Tous ont contesté les faits pendant leur garde à vue.

Les investigations ont également établi des liens entre plusieurs parieurs et certains joueurs ayant participé à la rencontre.

Les champions nient toute implication

Les quatre internationaux ont rapidement pris la parole sur les réseaux sociaux pour démentir toute participation à un système de paris truqués.

Dylan Rocher affirme : «Je tiens à préciser que je n'ai participé à aucun pari truqué.» Il explique avoir répondu aux questions des enquêteurs lors d'une garde à vue «éprouvante» et ajoute : «Je réfute toute implication dans cette affaire. Je suis serein et je ne doute pas que la justice fasse toute la lumière sur les faits.»

David «Ligan» Doerr évoque lui aussi une expérience qu'il «n'aurait jamais cru vivre». Après près de 48 heures de garde à vue, il assure que «toutes ces accusations sont complètement fausses et infondées».

Henri Lacroix affirme qu'il répondra devant la justice pour des faits qu'il juge «totalement faux» et insiste sur le respect de la présomption d'innocence.

Jean Feltain dit également contester les faits. Il assure n'avoir jamais participé à des paris sportifs illégaux et rappelle que «La pétanque occupe une place très importante dans ma vie. Ce n'est pas un simple loisir ou une activité occasionnelle mais une véritable passion.»

La fédération porte plainte

La Fédération française de pétanque et jeu provençal (FFPJP) rappelle que les faits présumés concernent un circuit privé et non une compétition fédérale.

Elle dit respecter la présomption d'innocence des joueurs, tout en condamnant «avec la plus grande fermeté toute forme de manipulation sportive». La fédération a annoncé avoir déposé plainte contre X afin de défendre l'intégrité de la discipline.

À ce stade, aucune suspension n'a été prononcée.