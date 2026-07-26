Suite à l'attaque meurtrière perpétrée lors de la Pride à Berlin, la police lance un avis de recherche à l'échelle européenne pour retrouver l'auteur présumé des faits. Une femme a perdu la vie et 16 autres personnes ont été blessées. Les enquêteurs considèrent pour l'instant qu'il s'agit d'un attentat et avertissent que le suspect pourrait être armé.

C'est grâce à cette photo que la police a retrouvé l'auteur présumé des faits à Berlin.

«Il est peut-être armé et dangereux!» Attaque à la Pride: la police berlinoise recherche cet homme dans toute l'Europe

Suite à l'attaque meurtrière perpétrée lors de la Christopher Street Day (CSD) à Berlin, une chasse à l'homme est lancée à l'échelle européenne pour retrouver l'auteur présumé des faits. Il aurait foncé samedi soir dans la foule à bord d'une camionnette blanche. Une femme a perdu la vie et 16 personnes ont été blessées. Trois d'entre elles sont toujours entre la vie et la mort.

Selon le «Bild», l'individu recherché est Abdul B., âgé de 20 ans, un citoyen allemand d'origine libanaise. Il serait connu des services de police pour coups et blessures graves et extorsion avec violence, et serait rattaché à la scène islamiste. Il serait également partisan de la milice terroriste «État islamique» (EI). Il aurait été libéré du centre de détention pour mineurs en mai dernier.

La police met en garde: «Armé et dangereux»

Depuis dimanche matin, la police recherche Abdul B. à l'aide d'une photo. Les recherches ont été étendues à l'ensemble du territoire allemand, et les pays voisins – dont la Suisse – ont également été informés. L'homme est décrit comme mesurant environ 1,90 mètre et étant de corpulence mince. Il aurait les cheveux noirs et aurait porté un sweat à capuche noir ainsi qu'un pantalon blanc. La police met expressément en garde : «Il est peut-être armé et dangereux!»

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On ignore encore si Abdul B. a agi seul. Plusieurs médias allemands, dont le «Focus», font état d’indices laissant supposer la présence d’un éventuel complice. Cela n’a toutefois pas encore été confirmé officiellement. Les enquêteurs vérifient par ailleurs s’il y a eu une « deuxième phase de l’attaque » après la percée dans la foule. Des témoins oculaires ont fait état de blessés présentant des blessures par arme blanche. Il n’est pour l’instant pas confirmé qu’une arme blanche, voire une machette, ait effectivement été utilisée.

Les circonstances de l'attaque restent encore floues. Les enquêteurs souhaitent également déterminer comment la camionnette a pu pénétrer dans la zone sécurisée du Tiergarten. Selon la police, plus de 250 barrières de sécurité avaient été installées tout autour du site de la manifestation pendant la CSD. Un porte-parole de la police a déclaré au site «Welt» : «En réalité, personne n'aurait dû pouvoir y entrer.»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.