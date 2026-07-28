Donald Trump voulait rendre la vie moins chère aux États-Unis. Mais l'essence, les denrées alimentaires et les loyers restent chers. Aujourd'hui, même ses électeurs les plus fidèles commencent à s'inquiéter.

Donald Trump a remporté l'élection présidentielle de 2024 principalement grâce à sa promesse de réduire l'inflation et le coût de la vie. Un an et demi plus tard, il n'en reste toutefois plus grand-chose. La situation économique aux États-Unis est tendue, et le moral de la population est tout sauf euphorique. Même parmi les républicains la confiance s'effrite dans les compétences économiques de Trump et dans la capacité du président à apporter un soulagement financier au quotidien de leurs familles.

Une nouvelle étude du Pew Research Center montre que la majorité des Américains continue de porter un regard négatif sur la situation économique. Certes, de nombreux républicains restent nettement plus optimistes que les démocrates quant à l'évolution de la situation. Mais même les électeurs de Trump se montrent de plus en plus préoccupés par l'inflation et le coût élevé de la vie.

Dans le même ordre d'idées, un récent sondage réalisé pour le compte du «Washington Post» montre que seuls 34 % des républicains déclarent être dans une meilleure situation financière depuis l'entrée en fonction de Trump. À la même période de son premier mandat, ce chiffre s’élevait encore à 53 %. En revanche, la proportion de républicains estimant que leur situation financière s’est détériorée est passée de 4 % à 18 %.

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Si l'inflation reste tenace, c'est notamment en raison de la guerre contre l'Iran, qui a récemment entraîné une nouvelle hausse significative des prix de l'énergie. La Réserve fédérale américaine (Fed), sous la houlette de son nouveau président Kevin Warsh, s'est donc abstenue jusqu'à présent de baisser ses taux d'intérêt.

Pour de nombreux Américains, depuis le début de son deuxième mandat, c'est le contraire de ce que Donald Trump avait promis qui s'est produit : l'essence, les denrées alimentaires et de nombreux produits de consommation courante n'ont pas baissé de prix. Au contraire.

Le bilan économique de Trump est mitigé. On ne peut pas parler de récession. Contrairement aux pires craintes, le marché du travail se montre globalement solide. Les investissements importants dans l'intelligence artificielle, les centres de données et les infrastructures numériques sont source de croissance dans certains secteurs. Les marchés boursiers ont eux aussi connu une évolution globalement positive, grâce à l'essor de l'IA.

Évolutions positives Dans l'ensemble, le marché du travail reste solide.

Les marchés boursiers profitent de l'essor de l'IA.

Des investissements de plusieurs milliards dans les centres de données et les infrastructures.

Certains secteurs industriels bénéficient des mesures prises par Trump pour soutenir la production nationale.

Certaines entreprises rapatrient leurs capacités de production aux États-Unis.

Évolutions négatives À 3,5 %, l'inflation reste supérieure à l'objectif de la Réserve fédérale américaine (2 %).

La guerre en Iran a entraîné une hausse sensible des prix du pétrole et de l'essence.

Les prix des denrées alimentaires restent élevés.

Les taux d'intérêt élevés des prêts immobiliers pèsent sur le marché immobilier.

Les nouveaux droits de douane entraînent une hausse des prix de nombreux produits importés.

D'un point de vue économique, la situation de l'économie américaine sous Donald Trump n'est peut-être pas si mauvaise que cela. Après tout, l'emploi et les investissements des entreprises affichent une évolution stable. Cependant, tous les Américains ne profitent pas de cette évolution, loin s'en faut.

Alors que de nombreux groupes enregistrent des bénéfices élevés, des millions de ménages des classes moyennes et défavorisées sont confrontés à des prix élevés. De nombreuses familles déclarent n'avoir pratiquement plus d'argent à la fin du mois. Pour les consommateurs, ce ne sont pas les cours de la Bourse qui comptent, mais les courses au supermarché, la facture d'essence ou le loyer.

Si, après les poussées d'inflation de ces dernières années, de nombreux prix n'ont certes plus augmenté aussi fortement qu'auparavant, ils n'ont toutefois pas baissé non plus. Pour de nombreux Américains, la vie quotidienne reste donc nettement plus chère qu'il y a quelques années. C'est notamment la politique douanière agressive de Trump qui est tenue pour responsable de cette situation.

Ainsi, les experts économiques du groupe de réflexion «Center for American Progress» parlent d'une «politique douanière chaotique et sans précédent» qui aurait causé un préjudice considérable à l'économie américaine.

Ces droits de douane, souvent annoncés à très court terme, n'ont ni débouché sur de nouveaux accords commerciaux ni amélioré l'accès au marché pour les exportateurs américains. Au contraire : en mai, le déficit commercial des États-Unis s'élevait à 77,6 milliards de dollars, soit environ 41 % de plus qu'au moment des premières annonces de droits de douane. Les experts estiment que, cette année, les ménages américains devront débourser en moyenne entre 700 et 960 dollars supplémentaires en raison de cette politique tarifaire.

Pas d'alternative

Des journalistes du «Washington Post» se sont entretenus avec des électeurs républicains de différents États s’entretiennent. Leurs témoignages dressent un tableau remarquablement homogène : beaucoup sont déçus de l’évolution du coût de la vie sous Donald Trump. Mais ils ne veulent pas pour autant lui tourner le dos. Après tout, ce sont les autres qui sont responsables. Et Joe Biden.

C'est ainsi que Crystal Pepe, originaire de Long Island, décrit sa situation comme étant typique de la classe moyenne américaine. Malgré deux salaires, sa famille vit au jour le jour. Les prix des denrées alimentaires et le coût de l'essence lui posent particulièrement problème. Elle estime néanmoins que Trump tente au moins de résoudre ces problèmes et tient surtout le gouvernement précédent pour responsable de la situation actuelle.

Jonathan Grieser, originaire du Texas, tient un discours similaire. Ce bénéficiaire d'une rente AI doit réduire considérablement ses dépenses, planifier ses voyages avec plus de précision et faire des économies lorsqu'il va au restaurant. Malgré tout, s'il devait voter à nouveau, il voterait sans doute encore pour les républicains. Il reconnaît certes que sa situation économique s'est plutôt détériorée, mais il ne voit pas d'alternative chez les démocrates.

Des entrepreneurs comme Michael Grivette restent de toute façon des partisans convaincus de Trump. Grivette, par exemple, estime que la politique industrielle de Trump lui est profitable. Pour lui, les droits de douane constituent une mesure nécessaire pour ramener les emplois industriels aux États-Unis. Son entreprise produisant exclusivement sur le territoire américain, il ne ressent donc pratiquement pas les conséquences négatives de ces droits de douane.

Situation inhabituelle

On observe toutefois les premiers signes de désaffection. Kathy Borunda, originaire de Californie, a d'abord soutenu Trump, car elle espérait qu'il dirigerait l'État comme une entreprise. Aujourd'hui, cette retraitée estime que sa politique se fait «au détriment de la classe moyenne». La hausse des dépenses liées à l'essence, à l'alimentation et à la santé l'oblige désormais à puiser dans ses économies.

Les derniers sondages montrent que Trump perd du terrain précisément sur son principal thème de campagne. Les républicains sont plus nombreux qu'au cours de son premier mandat à déclarer que leur situation financière s'est détériorée. Dans le même temps, le soutien dont bénéficie le président reste étonnamment stable. Beaucoup de ses partisans attribuent plutôt la hausse des prix à la guerre contre l'Iran, au gouvernement précédent ou aux événements internationaux qu'à Trump lui-même.

Pour le président, c'est une situation inhabituelle. L'économie a longtemps été considérée comme son principal atout, mais le bilan est désormais nettement plus mitigé. Certes, l'économie américaine continue de croître, les entreprises investissent et le marché du travail reste solide. Mais de nombreux Américains n'en ressentent guère les effets dans leur vie quotidienne. Ce qui les préoccupe avant tout, ce sont les prix élevés des denrées alimentaires, le coût élevé du carburant et la hausse du coût de la vie.

Reste à voir si ce mécontentement se traduira par un vote aux urnes d'ici les élections de mi-mandat. Une chose est sûre cependant : la promesse d'améliorer rapidement la situation financière des Américains ne convainc plus tout le monde, loin s'en faut, même au sein d'une partie de l'électorat de Trump lui-même.

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