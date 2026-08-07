Alors que Berne réduit les droits de douane pour faciliter les importations de maïs, encore faudra-t-il en trouver à l'étranger. A l'image de la Suisse, de nombreux autres pays sont touchés par la sécheresse, parfois de manière encore plus brutale. Ainsi la récolte française de maïs devrait chuter de 35% à neuf millions de tonnes en 2026, au plus bas depuis 1980.

La principale association de producteurs (AGPM) avait estimé fin juin que la production de maïs grain serait en repli de 30%.

La principale association de producteurs (AGPM) avait estimé fin juin que la production de maïs grain serait en repli de 30% à 9,5 millions de tonnes, un niveau déjà inédit depuis 26 ans.

Mais la prévision du service statistique du ministère de l'Agriculture est publiée après deux épisodes caniculaires supplémentaires, intervenus à des moments cruciaux pour la croissance du maïs: la floraison et le remplissage des épis.

La baisse de la production n'est pas seulement due au recul des rendements, estimés à 70,3 quintaux par hectare (-19% sur un an) sous l'effet de la canicule et de la sécheresse. Elle est aussi liée à une réduction des surfaces consacrées au maïs, au profit entre autres du tournesol ou de la mise en jachère, les coûts ayant augmenté pour les cultivateurs.

La guerre au Moyen-Orient a notamment fait exploser le coût des engrais, mais les cours du maïs n'ont pas suivi, la production étant relativement abondante à l'échelle mondiale. Le ministère de l'Agriculture estime la baisse des surfaces à 21% en 2026 et affirme que les rendements n'avaient pas autant diminué depuis 2003.