La région de Moscou a été visée dans la nuit par plus de 390 drones, a indiqué mardi le maire de la capitale russe, causant des dégâts sur des habitations selon les autorités, avant une visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche.

La région de Moscou a été visée dans la nuit par plus de 390 drones (image d’illustration).

Guerre en Ukraine La région de Moscou visée par une attaque massive de drones

«Plus de 390 drones se sont dirigés vers la région de Moscou» et «la plupart ont été neutralisés bien avant d'atteindre la ville», a écrit Sergueï Sobianine sur Telegram, précisant que «81 drones ennemis (avaient) été détruits alors qu'ils s'approchaient de Moscou».

Le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobyov, a signalé sur le même réseau social un immeuble et des maisons endommagées, sans signaler pour l'heure de victime.