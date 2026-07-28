Guerre en Ukraine
La région de Moscou visée par une attaque massive de drones
La région de Moscou a été visée dans la nuit par plus de 390 drones (image d’illustration).
Evgeniy Maloletka/AP/dpa
La région de Moscou a été visée dans la nuit par plus de 390 drones, a indiqué mardi le maire de la capitale russe, causant des dégâts sur des habitations selon les autorités, avant une visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche.
«Plus de 390 drones se sont dirigés vers la région de Moscou» et «la plupart ont été neutralisés bien avant d'atteindre la ville», a écrit Sergueï Sobianine sur Telegram, précisant que «81 drones ennemis (avaient) été détruits alors qu'ils s'approchaient de Moscou».
Le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobyov, a signalé sur le même réseau social un immeuble et des maisons endommagées, sans signaler pour l'heure de victime.