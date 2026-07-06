Guerre en Ukraine La Russie annonce avoir abattu 519 drones ukrainiens dans la nuit

Les attaques de drones ont notamment visé la région de Moscou, où onze drones se dirigeant vers la capitale russe ont été détruits (archives).

La Russie a abattu 519 drones ukrainiens dans la nuit de dimanche à lundi au-dessus d'une vingtaine de régions et de la Crimée annexée, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.