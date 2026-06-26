La défense antiaérienne russe a abattu 660 drones ukrainiens dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé le ministère russe de la défense. Plusieurs dizaines d'entre eux se dirigeaient vers Moscou.

L'Ukraine vise les infrastructures énergétiques russes, dans le but de priver le Kremlin d'une source de revenus vitale pour financer son effort de guerre (archives).

Les drones ont été détruits au-dessus de plus d'une dizaine de régions, ainsi que dans la péninsule de Crimée annexée, en mer Noire et en mer d'Azov, a indiqué le ministère.

Selon le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, au moins 47 drones qui se dirigeaient vers la capitale ont été interceptés. «Les spécialistes des services d'urgence travaillent là où les débris sont tombés», a écrit M. Sobianine sur le réseau social Telegram, sans faire état de victime ou de dégâts.

Infrastructures énergétiques visées

Une attaque «massive» de drones a également frappé la région de Toula, à environ 180 km au sud de Moscou, selon le gouverneur régional, Dimitri Milaïev. «Une maison particulière a été endommagée dans un hameau du district de Chtchekino, blessant une femme», a indiqué sur Telegram M. Milaïev.

Ces derniers mois, l'Ukraine a intensifié sa campagne de frappes de drones à longue portée contre la Russie, notamment contre des infrastructures énergétiques, dans le but de priver le Kremlin d'une source de revenus vitale pour financer son effort de guerre.

La semaine dernière, une attaque ukrainienne avait entraîné un impressionnant incendie dans une raffinerie dans le sud-est de Moscou.