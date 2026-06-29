La Russie pourrait lancer une campagne militaire «limitée» contre un pays de l'OTAN à peine un an après la fin de la guerre en Ukraine, a averti lundi le ministère néerlandais de la Défense.

Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a déclaré que la Russie «pourrait être prête à recourir à la force militaire contre l’OTAN d’ici cinq ans». (Archives)

Mise en garde des Pays-Bas La Russie pourrait attaquer l'OTAN d'ici un an

Dans son rapport annuel sur sa stratégie de défense, le ministère a déclaré que l'Europe se trouvait dans une «zone grise» entre guerre et paix, et s'est engagé à renforcer les investissements néerlandais dans le domaine de la défense, notamment au niveau des armes sans pilote telles que les drones.

«Les services de renseignement néerlandais estiment que la Russie se prépare à une confrontation à long terme avec l'Europe», explique le rapport.

«Dans le pire des cas, une guerre limitée contre des membres de l'OTAN pourrait être envisageable dans l'année qui suivra la fin de la guerre menée par la Russie en Ukraine», ont déclaré des responsables.

Cet avertissement a été émis alors que les membres de l'OTAN se préparent au sommet de l'organisation qui se tiendra dans la capitale turque, Ankara, les 7 et 8 juillet, durant lequel la menace russe sera au centre des préoccupations.

Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a déclaré que la Russie «pourrait être prête à recourir à la force militaire contre l’OTAN d’ici cinq ans».

Pour contrer ces menaces, les Pays-Bas se sont fixé pour objectif d'ici cinq ans de disposer de la moitié de leurs capacités opérationnelles sans pilotes.

Pour y parvenir, le gouvernement néerlandais a l’intention de mettre en place un «laboratoire de développement» spécial chargé de concevoir et de construire des drones capables de combattre d’autres drones.

«La question est de savoir si l’Europe et les Pays-Bas seront suffisamment forts à temps pour protéger notre liberté, notre sécurité et notre mode de vie», a déclaré la ministre de la Défense, Dilan Yesilgoz.

«C’est la responsabilité de chaque génération, mais cela n'a rarement été aussi urgent», a-t-elle ajouté.

ric/sh/ial/