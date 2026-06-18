La Suisse a largement contribué à l'organisation du G7 d'Evian et semblait encore promise à un nouveau moment diplomatique majeur avec la signature de l'accord entre Washington et Téhéran. Mais c'est finalement Macron qui s'est offert l'image forte de la semaine aux côtés de Trump. Un temps pressenti au Bürgenstock, cet instant hautement symbolique s'est finalement joué sous les ors du château de Versailles.

Sous les lustres de Versailles, Trump signe un accord historique avec l'Iran. À ses côtés, Macron. Les images font le tour du monde et viennent conclure en beauté un G7 que le président français peut considérer comme une réussite.

Trump, Macron et la séquence historique à Versailles Sous les lustres de Versailles, Trump signe un accord historique avec l'Iran. À ses côtés, Macron. Les images font le tour du monde et viennent conclure en beauté un G7 que le président français peut considérer comme une réussite.

L'image que Macron espérait La Suisse préparait le décor, Versailles a pris la lumière

Sous les lustres de Versailles, Donald Trump signe un accord historique avec l'Iran. À ses côtés, Emmanuel Macron savoure visiblement l'instant. Les images font le tour du monde et viennent conclure en beauté un G7 que le président français peut considérer comme une réussite.

Mais au moment où les caméras du monde entier étaient braquées sur Versailles, la Suisse avait déjà disparu du décor.

Car si Berne et les autorités helvétiques ont largement contribué à l'organisation et à la sécurité du sommet d'Evian, elles avaient beaucoup travaillé et semblaient aussi destinées à accueillir un autre moment fort de cette séquence diplomatique: la signature au Bürgenstock de l'accord entre Washington et Téhéran censé mettre fin au conflit déclenché le 28 février.

Finalement, ce sont les dorures de Versailles qui ont servi de décor.

Mercredi soir, Donald Trump a confirmé avoir signé le document alors qu'il se trouvait au château à l'invitation d'Emmanuel Macron. Au même moment, des images diffusées par l'agence iranienne Irna montraient le président iranien Massoud Pezeshkian tenant le texte signé devant les caméras.

«Je viens de le signer», a déclaré le président américain en quittant Versailles.

Donald Trump visite le château de Versailles en compagnie du président français Emmanuel Macron avant le dîner organisé l à Versailles. Cette réception pour signer l'accord avec l'Iran a eu lieu au lendemain du sommet du G7 d'Evian. AFP

Ce qui devait ou devrait se passer au Bürgenstock reste flou

Depuis plusieurs jours, une cérémonie en Suisse était évoquée pour finaliser ou marquer cet accord. Le Bürgenstock, devenu un symbole de la diplomatie internationale après la conférence sur l'Ukraine organisée l'an dernier, apparaissait comme le lieu naturel pour accueillir l'événement.

Mais depuis mercredi soir, les messages se contredisent.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé qu'aucune cérémonie de signature n'était prévue en Suisse. De son côté, le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif avait d'abord annoncé sur X qu'une cérémonie destinée à célébrer «ce jalon historique» devait avoir lieu vendredi en Suisse.

Quelques heures plus tard, cette publication n'était plus accessible. Dans un nouveau message, le dirigeant pakistanais ne faisait plus aucune référence à une cérémonie sur territoire helvétique.

Pour l'heure, personne ne sait vraiment ce qui se déroulera vendredi en Suisse, ni même si un événement officiel aura finalement lieu.

Un mot pour nos amis voisins suisses puis les projecteurs

Quelques heures avant son escapade versaillaise avec Donald Trump, Emmanuel Macron avait pourtant tenu à saluer le rôle joué par la Suisse pendant le G7.

Lors de sa conférence de presse de clôture, le président français a remercié les autorités helvétiques pour leur aide logistique et leur coopération tout au long du sommet.

«Je vais aussi avoir un mot pour nos amis voisins suisses qui nous ont aidé à organiser ce G7 et qui ont eu aussi beaucoup de logistique à assurer, des éléments divers et variés à tenir. Je voudrais vraiment leur dire un très grand merci pour cette coopération», a-t-il déclaré.

Une marque de reconnaissance bienvenue, alors que la Suisse a été fortement mobilisée ces derniers jours pour soutenir l'organisation d'un sommet organisé à quelques kilomètres seulement de sa frontière.

L'image retenue est française

Alors que le Bürgenstock semblait encore pouvoir accueillir un nouveau rendez-vous diplomatique majeur, c'est finalement Versailles qui a offert le décor de cette séquence hautement symbolique. L'image retenue mercredi soir est française.

Même si la Suisse devait encore jouer un rôle dans les prochains jours, l'instant que retiendra l'histoire s'est probablement déjà produit mercredi soir. Et il avait pour décor les ors de Versailles.