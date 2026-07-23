La vague de chaleur que vient de connaître la France, avec 16 jours de chaleurs torrides, a été la troisième la plus longue jamais mesurée dans le pays, ex-aequo avec celles d'août 2003 et des étés 2018 et 2025, a annoncé jeudi Météo-France.

Ce troisième épisode caniculaire de l'année 2026, en l'espace de moins de deux mois, aura duré du 4 au 19 juillet.

Ce troisième épisode caniculaire de l'année 2026, en l'espace de moins de deux mois, aura duré du 4 au 19 juillet. Les deux premières vagues de chaleur les plus longues depuis le début des mesures en France en 1947 ont eu lieu en juillet 1983 (23 jours) et en juillet 2006 (21 jours).