Brasilia a rappelé dimanche pour consultation son ambassadeur en Argentine «en raison des propos offensants prononcés par le président argentin» Javier Milei à l'encontre notamment de son homologue brésilien de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, a annoncé à l'AFP le ministère des Affaires étrangères.

Le chef de l'Etat ultralibéral argentin a qualifié – sans les mentionner directement – Lula de «voleur» et de «prisonnier» (archives).

Présent lors de l'investiture samedi à Sao Paulo de Flavio Bolsonaro comme candidat à l'élection d'octobre au Brésil, le chef de l'Etat ultralibéral argentin a qualifié – sans les mentionner directement – Lula de «voleur» et de «prisonnier», et le juge de la cour suprême Alexandre de Moraes d'"ordure chauve», a constaté l'AFP.

«L'ambassadeur du Brésil à Buenos Aires, Julio Bitelli, a été rappelé pour consultation», le président Milei «a offensé deux pouvoirs, le peuple brésilien et la démocratie brésilienne», a déclaré à l'AFP une source diplomatique brésilienne.

Figure de proue de la droite latino-américaine, Milei a mis en garde, lors de cet événement aux côtés de son allié Bolsonaro, contre «le risque Lula» lors des élections et a appelé le Brésil à se libérer de «l'asservissement à la gauche».

Sans nommer le juge Moraes, le président Milei a également déclaré que «cette ordure chauve» l'avait empêché de rendre visite à son «ami injustement emprisonné», Jair Bolsonaro, père de Flavio et ancien président (2019-2022) incarcéré pour tentative de coup d'État en 2022, puis assigné à résidence à Brasilia.

Face aux propos du dirigeant argentin, le ministre des Affaires étrangères Mauro Vieira a pris la décision de rappeler l'ambassadeur, qui arrivera au Brésil entre dimanche et lundi, a précisé une source diplomatique.