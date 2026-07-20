«El Mayo» Zambada
Narcotrafic: le bras droit d'«El Chapo» condamné à la prison à vie
Incarcéré aux Etats-Unis depuis juillet 2024, l'ancien baron de la drogue avait plaidé coupable en août 2025 (archives).
AFP
Le nacrotraficant mexicain Ismael «El Mayo» Zambada a été condamné lundi à la prison à vie par un tribunal fédéral à New York pour avoir co-dirigé le puissant cartel de Sinaloa.
Agé de 76 ans, «El Mayo» est l'ancien associé principal du fondateur de cette organisation criminelle, Joaquín «El Chapo» Guzmán, qui purge une peine de prison à perpétuité dans un établissement de haute sécurité du Colorado.
Incarcéré aux Etats-Unis depuis juillet 2024, l'ancien baron de la drogue avait plaidé coupable en août 2025 de plusieurs chefs d'accusation en lien avec ses responsabilités à la tête de l'organisation criminelle.