Le nacrotraficant mexicain Ismael «El Mayo» Zambada a été condamné lundi à la prison à vie par un tribunal fédéral à New York pour avoir co-dirigé le puissant cartel de Sinaloa.

Incarcéré aux Etats-Unis depuis juillet 2024, l'ancien baron de la drogue avait plaidé coupable en août 2025 (archives).

«El Mayo» Zambada Narcotrafic: le bras droit d'«El Chapo» condamné à la prison à vie

Agé de 76 ans, «El Mayo» est l'ancien associé principal du fondateur de cette organisation criminelle, Joaquín «El Chapo» Guzmán, qui purge une peine de prison à perpétuité dans un établissement de haute sécurité du Colorado.

Incarcéré aux Etats-Unis depuis juillet 2024, l'ancien baron de la drogue avait plaidé coupable en août 2025 de plusieurs chefs d'accusation en lien avec ses responsabilités à la tête de l'organisation criminelle.