Le régime militaire du Burkina Faso a annoncé «rompre» à partir de vendredi ses relations diplomatiques avec la France, qu'il accuse d'«activisme» incessant» contre ses intérêts. Une décision prise après plusieurs années de fortes tensions entre les deux pays.

La junte, dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré, est au pouvoir depuis un coup d'Etat en septembre 2022.

«À compter de ce 26 juin» Le Burkina Faso rompt ses relations diplomatiques avec la France

La junte dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré, au pouvoir depuis un coup d'Etat en septembre 2022, mène une politique souverainiste, répressive envers toute voix critique et hostile aux Occidentaux, en particulier à la France, ex-puissance coloniale.

«Le gouvernement du Burkina Faso porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il a pris la décision de rompre ses relations diplomatiques avec la République Française à compter de ce 26 juin 2026», a-t-il déclaré dans un communiqué lu à la télévision nationale.

La junte reproche également à la France de nourrir «des ambitions néocoloniales affichées avec le soutien actif à des réseaux subversifs et aux terroristes qui endeuillent notre pays et le Sahel».

Le Burkina, comme plusieurs de ses voisins, est miné depuis une décennie par des violences jihadistes meurtrières de groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique.

Selon le communiqué, cette décision «vise exclusivement le cadre institutionnel des relations entre les deux Etats au plan diplomatique». Elle «ne remet nullement en cause les liens historiques, humains, culturels et sociaux qui unissent les peuples burkinabè et français», souligne le gouvernement.