L'immeuble en rénovation qui s'est déformé mardi en plein centre de Manhattan, provoquant l'évacuation de nombreux résidents et travailleurs du quartier, est désormais «stable», a indiqué mercredi le maire de New York, Zohran Mamdani.

Des personnes inspectent une poutre de soutien déformée à l'intérieur du 235 East 42nd Street, mercredi 8 juillet 2026, à New York. (Photo AP/Yuki Iwamura)

«La structure n'a enregistré aucun mouvement supplémentaire depuis hier matin. Elle reste sous surveillance tandis que les travaux d'urgence sont en cours», a encore déclaré l'élu lors d'une conférence de presse.

Deux colonnes porteuses d'une tour de 37 étages actuellement en travaux, située près de la gare de Grand Central, se sont déformées et des planchers se sont affaissés mardi, sans faire de blessés.

Des hôtels, commerces et appartements voisins ont été aussitôt évacués et des rues fermées à la circulation, par crainte d'un effondrement de l'immeuble, ancien siège du géant pharmaceutique Pfizer.

Depuis lors, les travaux d'urgence ont consisté à installer des étais provisoires et des poutres de renforcement, a détaillé le maire.

«Nous avons également réduit le nombre de bâtiments évacués. Quatre immeubles restent désormais soumis à un ordre d'évacuation total, tandis qu'un cinquième fait l'objet d'une évacuation partielle», a ajouté M. Mamdani.

Crise du logement

Les travaux qui étaient en cours dans l'immeuble visent à reconvertir cette tour de bureaux en appartements.

Selon ses promoteurs, ce projet immobilier de près de 120'000 m2, dont l'achèvement est prévu pour début 2027, doit permettre de mettre sur le marché de la location quelque 1600 appartements.

«Je continue de penser que la transformation de bureaux en logements fait partie de la réponse à la crise du logement», a déclaré le maire de New York.

«Mais je considère aussi que ces conversions doivent être réalisées en toute sécurité et en veillant à ce que chacun prenne pleinement ses responsabilités», a-t-il poursuivi, promettant «une enquête approfondie» sur ce qui s'est passé mardi.