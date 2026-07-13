La Suisse participe, aux côtés de douze autres pays, à une initiative destinée à relancer rapidement la reconstruction de Gaza. Selon la Commission européenne, plusieurs centaines de millions d'euros ont été mobilisés pour la bande de Gaza lors du lancement de cette initiative.

L'initiative «Team Gaza» vise à coordonner les projets de reconstruction rapide dans la bande de Gaza, a annoncé lundi la Commission européenne à Bruxelles. Son objectif est notamment de rétablir l'accès de la population aux services de base.

Ce nouvel instrument mobilise au total 883,6 millions d'euros (environ 817,8 millions de francs). Outre la Suisse, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Finlande, la France, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne, la Suède, le Royaume-Uni ainsi que la Commission européenne participent à cette initiative, selon le communiqué.

L'initiative entend coordonner les projets humanitaires afin de garantir l'accès aux services essentiels. Cela comprend les infrastructures d'approvisionnement en eau et d'assainissement, l'évacuation et l'élimination des décombres et des déchets, ainsi que la remise en état des systèmes de santé, d'énergie, d'agriculture et d'alimentation, a précisé la Commission européenne.

Davantage de poids avec les partenaires

«La Suisse est favorable à toute initiative permettant de réaliser des progrès», a déclaré à Bruxelles, dans un entretien accordé à Keystone-ATS, l'ambassadeur Didier Chassot, qui représentait la Suisse lors de cette réunion. M. Chassot est vice-directeur de la Direction du développement et de la coopération (DDC) au sein du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Cette initiative réunit des partenaires partageant les mêmes valeurs, ce qui leur confère davantage de poids. Pour M. Chassot, il est important que les projets soient efficaces et produisent des effets concrets sur le terrain.

La contribution suisse à cette nouvelle initiative sera financée par des crédits déjà prévus au budget 2026. Cette année, Berne consacre 31 millions de francs à l'aide en faveur de la population palestinienne, dont 21 millions à l'aide humanitaire, indique le DFAE sur son site Internet. Entre novembre 2023 et fin 2026, la Suisse aura débloqué plus de 200 millions de francs d'aide.

Deuxième réunion

L'initiative a été lancée à l'occasion de la deuxième réunion du groupe des donateurs pour la Palestine, organisée à Bruxelles. Selon la Commission européenne, 65 délégations ont participé à cette rencontre. Celle-ci était coprésidée par la commissaire européenne chargée de la Méditerranée, Dubravka Suica, et par le Premier ministre de l'Autorité palestinienne (AP), Mohammad Mustafa.

Nikolay Mladenov, haut représentant du «Conseil de la paix», y a participé pour la première fois. Cet organe a été créé au début de l'année par le président américain Donald Trump lors du Forum économique mondial (WEF) de Davos.

Pour M. Chassot, le Conseil de la paix et l'initiative «Team Gaza» sont complémentaires. «La Suisse est prête à coopérer avec tous, pour autant que les initiatives restent dans le cadre du droit international», a-t-il ajouté. La Suisse dispose d'un statut d'observateur au sein du Conseil de la paix.