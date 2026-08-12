L'ancien Premier ministre chinois Zhu Rongji, champion des privatisations et des politiques de libre marché à ce poste entre 1998 et 2003, est décédé de maladie mercredi à Pékin à l'âge de 97 ans, ont rapporté les médias d'Etat.

Ses réformes sous le président Jiang Zemin ont contribué à l'essor économique de son pays et à son intégration dans l'économie mondiale.

M. Zhu est décédé à Pékin mercredi en fin de matinée «après que les soins médicaux ont échoué à le sauver», a rapporté l'agence Chine Nouvelle citant une nécrologie officielle. «Son décès constitue une perte immense pour le Parti et pour le pays», dit-elle.

Surnommé le «Gorbatchev chinois», il a mené d'importantes réformes économiques, comme la privatisation d'entreprises d'Etat et du logement urbain. Il est également salué pour avoir atténué l'impact sur la Chine de la crise financière de 1997 qui a frappé l'Asie.

M. Zhu a oeuvré pour l'adhésion de Pékin à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Mais ses réformes sont également critiquées pour avoir supprimé des dizaines de millions d'emplois et accentué les inégalités dans le pays.

Réforme

M. Zhu était «un membre éminent du Parti communiste chinois, un combattant communiste loyal aguerri par une longue expérience», dit sa nécrologie citée par Chine Nouvelle. «La vie du camarade Zhu Rongji fut une vie de révolution, une vie de lutte, une vie de gloire», surenchérit-elle.

Sa vision de la réforme, qui a sorti des millions de personnes de la pauvreté tout en accentuant les inégalités, est passée de mode avec l'accession au pouvoir de Xi Jinping en 2012. M. Xi condamne le capitalisme débridé et privilégie un modèle de développement plus équilibré.

Troisième sujet du journal télévisé du soir, la nouvelle de sa disparition s'est hissée en tête des sujets les plus populaires sur le réseau social Weibo, cumulant plus de 190 millions de vues en quelques heures. «Bon Premier ministre du peuple, reposez en paix», pouvait-on lire sur Weibo dans un commentaire qui a recueilli plus de 17.000 «J'aime».