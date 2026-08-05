Donald Trump est arrivé mardi soir en Californie pour un dîner organisé par le comité national du parti républicain pour lever des fonds. Gouverneur de cet Etat de l’Ouest des Etats-Unis, Gavin Newsom en a profité pour lancer une pique au président américain.

Etats-Unis Le gouverneur de Californie se paie encore la tête de Donald Trump !

Les visites en Californie de Donald Trump, bastion démocrate, sont rares. Quelques heures avant sa venue, le gouverneur Gavin Newsom a rappelé que le gouvernement américain bloquait toujours les aides fédérales pour la reconstruction de Los Angeles, 18 mois après les incendies meurtriers qui ont ravagé la ville.

«J'espère que la visite du président Trump permettra d'apporter directement aux familles qui reconstruisent après les incendies de Los Angeles les fonds fédéraux de reconstruction attendus depuis si longtemps», a taclé le démocrate, qui nourrit des ambitions présidentielles pour 2028.

«C'est l'occasion pour le président d'honorer son engagement à fournir à ces survivants les fonds qu'il leur a promis», a-t-il ajouté. «Il y a des moments qui transcendent la politique. Celui-ci pourrait en être un, monsieur le président».

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