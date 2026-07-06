Le Hamas se prépare à dissoudre son administration qui gouverne la bande de Gaza depuis près de vingt ans, ont indiqué lundi à l'AFP des responsables du mouvement palestinien.

La guerre entre Israël et le Hamas a été déclenchée par l'attaque sanglante sur le sol israélien du 7 octobre 2023 (archives).

Cette décision pourrait ouvrir la voie à la gestion du territoire par un comité technocratique déjà formé et dont la mission est de garantir une représentation palestinienne dans les institutions de Gaza.

L'initiative du Hamas marque un tournant politique important pour le mouvement islamiste, qui a pris le pouvoir dans la bande de Gaza en 2007 à l'issue d'affrontements avec le Fatah, la formation du président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, basé à Ramallah, en Cisjordanie occupée.

«Le mouvement a décidé de dissoudre le comité gouvernemental de Gaza et de nommer une personnalité faisant l'objet d'un consensus national pour superviser les travaux du comité jusqu'à ce que le Comité national pour l'administration de Gaza assume officiellement ses responsabilités», a déclaré à l'AFP un responsable du Hamas, sous couvert d'anonymat, n'étant pas autorisé à s'exprimer publiquement sur le sujet.

Les services de presse du gouvernement du Hamas à Gaza ont annoncé «une importante conférence de presse» plus tard dans la journée de lundi.

«Les mouvements (palestiniens réunis au Caire, NDLR) ont salué la décision du Hamas, la qualifiant de mesure sérieuse permettant au Comité national d'assumer son rôle dans la gouvernance», a déclaré un autre responsable du Hamas.

En guerre depuis 2023

Quelques mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée par l'attaque sanglante sur le sol israélien du 7 octobre 2023, le mouvement islamiste avait fait savoir qu'il était prêt à se retirer du pouvoir dans la bande de Gaza au profit d'une autre direction palestinienne.

Depuis, de nombreux scénarios ont été évoqués mais, sur le terrain, la situation patine. L'un des principaux points d'achoppement reste le désarmement du Hamas, ce dernier affirmant qu'il ne le concédera que dans le cadre d'une initiative politique palestinienne, ce qu'Israël rejette.

La dissolution du comité du Hamas administrant la bande de Gaza ouvre la voie au Comité national pour l'administration de Gaza (NCAG), dirigé par Ali Shaath, qui devrait prendre en charge la gestion quotidienne du territoire.

Le NCAG a été créé par le Conseil de Paix, mis en place par le président américain Donald Trump. Il est toutefois resté bloqué hors de Gaza pendant plusieurs mois.