Ce week-end, le corps sans vie de Luca Esposito, journaliste sportif âgé de 53 ans et originaire de Nocera Inferiore, a été retrouvé à Eboli, dans la province de Salerne. L'enquête se poursuit sans écarter aucune hypothèse, avec des investigations portant tant sur la vie privée que sur la vie professionnelle de la victime.

Mystère en Italie Tué par balles puis carbonisé: qui en voulait à ce journaliste sportif ?

Un meurtre dont les circonstances restent encore à éclaircir secoue la province de Salerne.

Ce week-end, le corps sans vie de Luca Esposito, journaliste sportif âgé de 53 ans a été retrouvé à Eboli. Son corps, entièrement carbonisé, gisait dans un terrain agricole situé à proximité de la route nationale.

Ce sont les pompiers, intervenus pour éteindre un incendie, qui ont fait cette découverte dramatique. Une fois le feu éteint, les soldats du feu ont trouvé le corps.

Les carabiniers, le médecin légiste et le magistrat de permanence du parquet de Salerne, dirigé par le procureur Raffaele Cantone, sont également arrivés sur place.

Coups de feu

Selon les premières conclusions de l'enquête, comme le rapporte notamment le quotidien « Roma », Esposito aurait été touché par plusieurs coups de feu avant que son corps ne soit aspergé d'un liquide inflammable et incendié.

Mais c'est l'autopsie qui permettra de déterminer avec précision les causes du décès et le déroulement des faits.

Les enquêteurs sont en train de reconstituer les dernières heures de vie du journaliste, dont le dernier contact connu remonterait à vendredi soir. L'enquête se poursuit sans écarter aucune hypothèse, avec des investigations portant tant sur la vie privée que sur la vie professionnelle de la victime.

Info sportive exclusivement

Inscrit au registre des journalistes indépendants, Esposito s'était toujours consacré à l'information sportive, en suivant notamment l'actualité de la Salernitana. On ne lui connaît toutefois aucune activité journalistique liée à des enquêtes de presse ou judiciaires.

Bien qu'il soit connu pour ses opinions souvent à contre-courant, qui avaient par le passé alimenté des tensions avec certains groupes de supporters, les enquêteurs estiment pour l'instant qu'il est peu probable qu'il y ait un lien entre ces incidents et le meurtre.

Dans le cadre de l'enquête, les membres de la famille, les amis, les collègues et les connaissances sont interrogés afin de reconstituer les relations et les fréquentations susceptibles d'aider à déterminer le mobile.

L'étrange affaire de l'Arpac...

Parmi les éléments qui ont été mis en évidence au cours des premières heures de l'enquête figure également le fait qu'Esposito aurait déclaré occuper un poste de direction au sein de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement de Campanie (Arpac).

Une hypothèse que l'agence elle-même a toutefois démentie dans un communiqué officiel, en précisant que cet homme de 53 ans n'avait aucun lien professionnel avec l'organisme, ni en tant que salarié ni en tant que cadre.

L'Arpac a par ailleurs précisé que le directeur administratif de l'agence est une autre personne, un homonyme: Luca Antonio Esposito, ancien adjoint chargé de la mobilité à la mairie de Naples.

Les enquêteurs examinent également cet aspect afin de déterminer s'il a pu jouer un rôle, direct ou indirect, dans cette affaire. L'enquête reste ouverte et se déroule à tous les niveaux.