Les autorités laotiennes ont entretenu le flou samedi sur les décès de six touristes attribués en 2024 à de l'alcool frelaté. Elles ont affirmé ne pas pouvoir en établir la cause tout en reconnaissant avoir relevé des quantités excessives de méthanol dans une marque locale de vodka.

Les six personnes étaient mortes lors d'une soirée festive dans la ville de Vang Vieng (image d'illustration).

Sud-Est asiatique Le Laos entretient le flou sur les décès de six touristes

Deux Danois, un Américain, une Britannique et deux Australiennes sont morts après ce que les médias des pays concernés avaient alors décrit comme une soirée festive dans la ville de Vang Vieng, prisée des routards.

Depuis, leurs familles attendent que justice leur soit rendue, mais après plus d'un an et demi d'enquête, le Laos dit ne pas être en mesure de déterminer la cause des décès.

«Cela s'explique par le fait que les autorités n'ont pas été autorisées à pratiquer des autopsies sur les corps des victimes et qu'elles ne disposaient donc pas des éléments médico-légaux nécessaires», a avancé dans un communiqué le ministère de la Sécurité publique.

Pays autoritaire à parti unique, le Laos est resté peu loquace sur cette affaire susceptible de nuire à la réputation du tourisme, source de devises pour le pays. Une conférence de presse se tenait vendredi mais elle était fermée aux médias étrangers.

Le ministère de la Sécurité publique a tout de même indiqué, sur la base d'informations fournies par l'ambassade d'Australie et un hôpital thaïlandais, que «du méthanol avait été détecté dans le sang des deux touristes australiennes décédées».

«Le centre de recherche sur les aliments et les médicaments du ministère de la Santé a constaté une présence excessive de méthanol dans la vodka Tiger», a-t-il également relevé.

Des poursuites ont été engagées à l'encontre du propriétaire de la distillerie Tiger, mais elles portent uniquement sur la «fabrication ou vente de produits dangereux pour la santé» et sur une «exploitation commerciale illégale», selon le communiqué des autorités.

Le propriétaire et neuf employés de l'auberge de jeunesse dans laquelle séjournait le touriste américain ont également été inculpés pour «destruction de preuves» après avoir transporté son corps à l'hôpital.

«Vraiment consternés»

Le gouvernement australien s'est dit vendredi «profondément frustré» et «déçu» que le Laos ne retienne pas des charges plus sévères à l'encontre des responsables.

Selon la chaîne publique ABC et d'autres médias australiens, le Laos engagerait des poursuites passibles d'une peine allant jusqu'à un an de prison et d'une amende inférieure à 1000 euros.

«C'est comme si leur vie n'avait aucune importance. Nous sommes vraiment consternés par tout cela», a déclaré à ABC Michelle Jones, la mère d'une des deux victimes australiennes, Bianca Jones.

«Elles voulaient simplement s'amuser un peu, accomplir ce rite de passage que vivent tous les enfants ou adolescents», a-t-elle ajouté. La lenteur de l'enquête a été une source de tensions entre l'Australie et le Laos, un pays enclavé comptant parmi les plus pauvres d'Asie.

Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Lokke Rasmussen, a quant à lui déclaré aux médias de son pays qu'il était «difficile d'accepter (des poursuites) aussi clémentes», se disant «profondément déçu que l'acte d'accusation ne reflète pas la gravité et l'ampleur de la tragédie qui a touché tant de familles».

La ville de Vang Vieng y est devenue une étape incontournable du parcours des routards depuis que les dirigeants communistes se sont ouverts au tourisme il y a plusieurs décennies. Autrefois réputée pour ses fêtes mêlant alcool et drogue dans un décor de jungle, elle s'est depuis reconvertie en destination d'écotourisme.

Les autorités australiennes invitent leurs ressortissants se rendant au Laos à «être vigilants» face aux risques liés à la consommation de boissons à base de spiritueux, y compris les cocktails.