Un randonneur suisse est décédé au mont Fuji, ont indiqué les autorités locales, portant à deux le nombre de décès depuis le début de la saison d'ascension sur cette montagne emblématique du Japon où une Japonaise de 99 ans blessée a été secourue.

Bernhard Sutter, ici en 2014, est décédé sur les pentes du Mont Fuji.

Drame sur le mont Fuji Le patron d'Exit meurt lors de son ascension, une femme de 99 ans secourue

La police a précisé à l'AFP que le randonneur âgé de 58 ans est décédé mardi après avoir perdu connaissance alors qu'il gravissait le volcan culminant à 3'776 mètres. Il a été réanimé puis transporté vers un hôpital, mais a été déclaré mort à son arrivée.

Selon les médias, il se nommait Bernhard Sutter. Le dirigeant de l'entreprise suisse pour laquelle il travaillait, Exit, spécialisée dans l'aide à mourir, a indiqué qu'il était décédé à la suite d'une urgence médicale alors qu'il était en vacances au Japon.

Il s'agit du deuxième décès depuis l'ouverture de la saison d'ascension du Fuji le 1er juillet, après celui d'un Japonais de 65 ans le 17 juillet, mortellement blessé à la tête à la suite d'une chute, selon les médias locaux.

Des médias ont par ailleurs rapporté qu'une Japonaise de 99 ans, Tome Sagawa, a été secourue le même jour alors qu'elle tentait d'escalader la montagne après s'être blessée la veille et avoir passé la nuit dans un refuge.

«La police appelle les randonneurs à redescendre sans forcer s'ils s'inquiètent des conditions météorologiques ou de leur état physique, et à planifier des ascensions adaptées à leur expérience et à leur condition physique», a déclaré un porte-parole des forces de l'ordre.

Quelques jours auparavant, un Japonais de 54 ans avait dû être secouru à deux reprises en l'espace de deux jours alors qu'il tentait l'ascension. S'étant senti mal, il avait été raccompagné au pied de la montagne par les secouristes, mais avait décidé de réessayer le lendemain avant d'être pris d'un nouveau malaise.

La même mésaventure était arrivée, en 2025, à un Chinois qui gravissait le Fuji en dehors de la saison officielle, comme plusieurs milliers de personnes le font chaque année.

La plus haute montagne du Japon est devenue un objectif prisé des randonneurs, dont certains ne disposent pas de l'endurance nécessaire pour les cinq à dix heures de marche requises pour monter et redescendre.

Le Japon a renforcé les règles d'accès au mont Fuji en réponse au surtourisme, à la surfréquentation et à une série d'incidents de sécurité impliquant des alpinistes insuffisamment équipés.

En 2024, les départements de Yamanashi et Shizuoka, que chevauche le volcan, ont instauré un droit d'accès. Un peu plus de 200'000 personnes ont néanmoins gravi la montagne l'an dernier, contre un peu plus de 220'000 en 2023.

Neuf décès ont été recensés pendant la saison 2024, mais aucun en 2025.