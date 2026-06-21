Au Liechtenstein, c'est le prince qui tranche en dernier ressort. Il peut même opposer son veto aux résultats d'un référendum, et c'est précisément ce qu'il vient d'annoncer, contre une initiative dont la collecte de signatures vient à peine de commencer.

Le prince héritier Alois de Liechtenstein a tranché : quoi qu’en dise le peuple, l’avortement ne sera pas autorisé dans le « Ländle ».

Principauté du Liechtenstein Le peuple n'a pas son mot à dire: le prince maintient l'interdiction de l'avortement

Pas le temps ? blue News résume pour toi Au Liechtenstein, l’avortement est interdit. Les femmes concernées doivent se rendre à l’étranger pour interrompre leur grossesse.

Une nouvelle initiative réclame l’introduction d’un délai légal, la levée de l’interdiction d’information et la prise en charge des frais par l’assurance maladie.

Le prince héritier Alois a déjà annoncé, avant même le début de la collecte de signatures, qu’il opposerait son veto à une modification législative en ce sens, même si le peuple l’approuvait.

Le Liechtenstein figure parmi les pays d'Europe ayant la législation la plus restrictive en matière d'avortement, une situation que l'ONU a déjà dénoncée. L'interruption de grossesse y est interdite, et les professionnels de santé n'ont même pas le droit d'informer les femmes enceintes sur le sujet. Les Liechtensteinoises qui souhaitent avorter doivent donc se rendre à l'étranger, en Suisse ou en Autriche notamment. Selon les estimations de la SRF, une quarantaine de personnes sont concernées chaque année. Depuis 2015, ces avortements pratiqués hors du territoire ne sont plus passibles de poursuites pénales.

Le comité «Fristenlösung für Liechtenstein» (Solution du délai pour le Liechtenstein) entend, par voie d'initiative, légaliser l'avortement dans la principauté. «Nous militons en faveur d'une interruption de grossesse non punissable jusqu'au troisième mois, de la levée de l'interdiction d'information et de la prise en charge des frais par l'assurance maladie», indique le comité sur son site web. La collecte des signatures a débuté le 19 juin. Les initiateurs disposent en principe de six semaines pour réunir 1 000 signatures valides.

Mais le projet a tourné court avant même d'avoir pu prendre son élan. Mercredi, le prince héritier Alois a en effet annoncé dans une interview accordée au quotidien liechtensteinois Vaterland qu'il opposerait son veto si le peuple venait à approuver l'avortement.

Le prince le plus puissant d’Europe

Le prince du Liechtenstein est le monarque le plus puissant d'Europe. Alors que la plupart des rois et reines du continent n'exercent plus guère que des fonctions représentatives, il détient un pouvoir politique considérable. Le prince Hans-Adam II est formellement chef de l'État, mais c'est son fils, le prince héritier Alois, qui conduit les affaires du pays en tant que son représentant depuis 2004.

Le prince nomme notamment le gouvernement et participe à la désignation des juges. Une loi ne peut entrer en vigueur qu'à la double condition d'être adoptée par le Parlement et approuvée par le prince. Ce dernier dispose en outre du dernier mot lors des référendums et peut les invalider de sa propre autorité.

Selon la SRF, le comité d'initiative reproche au prince héritier d'interférer dans la formation de l'opinion publique en annonçant son veto par avance, faussant ainsi le scrutin — puisqu'il est désormais acquis que l'initiative ne sera pas appliquée, quoi qu'il arrive.

« Nous continuons comme avant. Il est désormais d'autant plus important de recueillir l'avis du peuple », ont réagi les initiateurs sur leur site web. « La population liechtensteinoise doit pouvoir exprimer son opinion sur ce sujet. Et si une majorité se prononce en faveur de l'initiative, cela pourra être l'occasion de reconsidérer les positions adoptées. »

En 2011 déjà, les Liechtensteinois·es s’étaient prononcés·es sur une initiative relative à l’avortement. 52 % avaient voté contre le projet. Un mois avant le scrutin, le prince héritier avait également annoncé son veto à cette occasion.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.

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