Le président colombien Gustavo Petro, en visite à La Havane, a appelé à prévenir une invasion américaine de Cuba et a proposé un dialogue avec le président Donald Trump et le secrétaire d'État Marco Rubio, selon des communiqués diffusés samedi par les médias cubains.

«Il serait bon que le danger qui plane sur Cuba se transforme en scène de dialogue», a dit le président colombien.

M. Trump, qui ne cache pas son désir de changement de régime à Cuba, affirme que l'île communiste, située à 150 kilomètres des côtes de Floride, représente une «menace extraordinaire» pour la sécurité nationale américaine et a même déclaré qu'il pourrait «prendre le contrôle» du pays.

«Je suis venu appeler le monde entier à la solidarité avec Cuba, afin qu'il n'y ait ni invasion ni tir de missile, et proposer, en alternative, même au gouvernement américain actuel, à M. Rubio et à M. Trump, l'instauration d'un dialogue», a dit M. Petro, arrivé à Cuba vendredi pour une visite officielle avant la fin de son mandat la semaine prochaine.

Le site d'information Cubadebate a rapporté que Petro, premier président de gauche de l'histoire colombienne, s'est adressé aux médias cubains vendredi soir après avoir été reçu avec les honneurs militaires par son homologue, Miguel Díaz-Canel, au Palais de la Révolution, où les deux hommes ont tenu des entretiens officiels.

«Il serait bon que le danger qui plane sur Cuba se transforme en scène de dialogue», a ajouté le président colombien, proche allié de La Havane et critique de la politique de pression maximale menée par Trump à l'encontre de l'île. «Il est temps de parler», a souligné Petro, qui conclut sa visite sur l'île ce samedi.

Les relations entre La Havane et Washington sont particulièrement tendues depuis janvier, suite à l'imposition par les États-Unis d'un embargo pétrolier et d'autres sanctions qui ont mis l'économie cubaine au bord du gouffre, provoquant des coupures de courant massives et des pénuries de nourriture, de carburant, d'eau potable et de médicaments.