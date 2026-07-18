Le président hongrois Tamas Sulyok, un allié de l'ex-Premier ministre nationaliste Viktor Orban, a annoncé samedi accepter de signer une réforme constitutionnelle, récemment votée par le parlement, qui mettra fin à son mandat.

Selon la réforme constitutionnelle, dimanche sera le dernier jour de Tamas Sulyok à la tête du pays, son mandat prenant fin à minuit.

Les députés hongrois ont adopté l'amendement constitutionnel lundi, dans le cadre d'une initiative de l'actuel Premier ministre conservateur et pro-européen Peter Magyar visant à desserrer l'emprise de Viktor Orban – évincé du pouvoir – et ses alliés sur le pays.

Dans une vidéo sur Facebook, M. Sulyok a affirmé ne pas disposer «de moyens constitutionnels pour (s)'opposer à cet amendement qui, bien que violant les principes constitutionnels, a été adopté par l'Assemblée nationale». «Je remplis mon obligation en vertu de la loi fondamentale en conscience après avoir évalué mes options juridiques», a-t-il ajouté.

Peter Magyar, qui a remporté une victoire écrasante en avril en promettant un «changement de régime» après 16 années de règne de Viktor Orban, accuse l'impopulaire président et d'autres hauts responsables de l'État d'être des «marionnettes» de M. Orban.

Le parti Fidesz de Viktor Orbán a organisé une manifestation la semaine dernière pour dénoncer la réforme constitutionnelle, la qualifiant d'"autocratique» – un reproche souvent adressé à l'ancien dirigeant nationaliste lorsqu'il était au pouvoir.

Certaines organisations de défense des droits humains ont également critiqué cette mesure, Human Rights Watch qualifiant ces ajustements de pratiques «rappelant l'ère du Fidesz».

Dernier jour

Selon la réforme constitutionnelle, dimanche sera le dernier jour de M. Sulyok à la tête du pays, son mandat prenant fin à minuit. Peter Magyar a salué la décision du président, déclarant que «le dernier obstacle à la mise en oeuvre de nos décisions communes a été levé» avec le départ de M. Sulyok.

De son côté, Viktor Orban a réagi en des termes dramatiques, affirmant que «la dernière barrière est tombée» et que «la tyrannie n'est plus une menace, mais une réalité».

Agnes Forsthoffer, la présidente du parlement, assurera l'intérim à la tête de l'État jusqu'à l'élection d'un nouveau président par le parlement dans un délai de 30 jours.