Le nouveau premier ministre britannique Andy Burnham, qui a fait du pouvoir d'achat une priorité, a annoncé jeudi une baisse de 20% de la taxe professionnelle des pubs, discothèques et lieux de concert en Angleterre, une mesure toutefois en deçà de ce que réclame ce secteur en difficulté.

Le Premier ministre britannique (au centre) s'est entretenu avec des habitants lors d'une visite de pub.

Donner un peu «d'air» aux Britanniques Royaume-Uni : le premier ministre annonce un coup de pouce aux pubs

Il s'agit de la troisième mesure annoncée en trois jours de la part du nouveau dirigeant travailliste, qui a succédé lundi au démissionnaire Keir Starmer en promettant de donner un peu «d'air» aux Britanniques et de faire baisser le coût de la vie.

La première mesure mardi était la suppression de la TVA sur l'électricité des ménages l'hiver prochain, la deuxième mercredi portait sur le rétablissement d'un plafond de 2 livres (2,35 euros) sur les tarifs des bus en Angleterre à partir de janvier.

Le coup de pouce fiscal annoncé jeudi devrait permettre à quelque 32'000 entreprises d'économiser environ 1100 livres (1300 euros) par an. Il ne s'appliquera toutefois pas aux plus grandes salles de concert.

«Je ne resterai pas les bras croisés pendant que ces lieux qui nous sont chers disparaissent, remplacés par des vitrines fermées et des panneaux 'A vendre'», a écrit Andy Burnham sur X.

I’m giving thousands of pubs, clubs and music venues a 20% cut in business rates.



I won’t stand by while these cherished local spaces disappear, replaced by boarded-up windows and ‘For Sale’ signs.



They’re the heart of our communities and it’s time we backed them. — Andy Burnham (@andyburnham) July 23, 2026

Le gouvernement a indiqué qu'il financerait cette mesure, qui coûtera 100 millions de livres par an, notamment par une révision de la fiscalité sur les commerces «qui n'apportent pas de contribution positive» comme les magasins de cigarettes électroniques.

«Une goutte dans l'océan»

Ian Hoskins, propriétaire du Ma Pub Group qui possède plusieurs établissements à Liverpool (nord-ouest), a salué l'annonce mais a déclaré à Sky News qu'elle ne représentait qu'«une goutte d'eau dans l'océan».

Selon lui, la principale aide que le gouvernement pourrait apporter consisterait à refondre en profondeur la taxe professionnelle et à permettre aux ménages d'avoir davantage «d'argent dans leurs poches» pour pouvoir le dépenser.

Les pubs, emblématiques du pays, ferment au rythme d'environ un par jour, selon la British Beer and Pub Association. Comme l'ensemble du secteur de l'hôtellerie-restauration, ils sont confrontés à une forte hausse des coûts, notamment des factures d'énergie.

L'opposition conservatrice a appelé Andy Burnham à expliquer clairement comment il comptait financer cette mesure, dont l'entrée en vigueur est prévue pour avril 2027.

Des riches d'accord de payer plus

Dans une lettre adressée au nouveau premier ministre, quelque 120 millionnaires basés au Royaume-Uni, dont l'ancien footballeur et présentateur vedette Gary Lineker, ont demandé à être imposés davantage.

«Nous en avons les moyens», écrivent les membres de ce groupe, «Patriotic Millionaires UK», affirmant qu'une hausse des impôts pour les plus hauts revenus pourrait rapporter environ 24 milliards de livres.