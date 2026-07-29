Le prince Harry, Elton John et cinq autres personnalités pourraient devoir payer des millions de livres pour indemniser le propriétaire du Daily Mail et du Mail on Sunday, contre qui ils ont perdu un procès début juillet.

La Haute Cour de Londres avait tranché, à l'issue de deux mois de procédure, que ces plaignants n'étaient pas parvenus à prouver que les tabloïds avait intercepté des messages vocaux ou écouté des conversations téléphoniques pour nourrir une cinquantaine d'articles parus entre 1993 et 2018.

Lors d'une audience destinée à régler la question des frais, qui a débuté mercredi devant le même tribunal, le propriétaire des deux journaux, Associated Newspapers Limited (ANL), a indiqué avoir dépensé un total de 34,5 millions de livres (40 millions d'euros) pendant les quatre années de procédure.

Il réclame à la justice une indemnisation couvrant une grande partie des frais engagés, avec un premier versement de 9,9 millions de livres (11,5 millions d'euros) sous deux semaines.

Selon l'avocat d'ANL, ce contentieux n'a en rien été «ordinaire et raisonnable», avec une «attaque tous azimuts menée contre Associated Newspaper» et un «déluge de publicité» qui a nui à la réputation des journalistes pendant des années.

Les plaignants ont porté des accusations «extrêmement larges» dans l'espoir de faire aboutir leur action et de voir d'autres personnes se joindre à la procédure, a-t-il aussi affirmé.

Le fils de Charles III et les autres célébrités, dont Liz Hurley ou le mari d'Elton John, David Furnish, avaient souscrit une assurance couvrant jusqu'à 16,2 millions de livres (19 millions d'euros) de frais, selon les conclusions écrites de leur avocat Nicholas Bacon.

Si la justice accepte la demande d'ANL, il pourrait donc théoriquement leur rester jusqu'à 18,3 millions (21,3 millions d'euros) à verser de leur poche.

Leur avocat a fustigé les frais de justice «vertigineux» engagés par ANL, qui ont très largement dépassé un budget auparavant approuvé par la justice, et estimé qu'un potentiel paiement s'élevant à «des millions de livres» aurait «des conséquences très lourdes» sur ses clients.

Le prince Harry, qui avait dénoncé un jugement «incohérent» et «choquant», et les autres plaignants se sont «comportés honnêtement et de bonne foi», a-t-il aussi défendu.

Ils réclament donc de rembourser des frais plus faibles sur la base du barème standard de la justice, et proposent de verser une avance s'élevant à 8 millions de livres (9 millions d'euros). L'audience se poursuivra jeudi, et la décision devrait être rendue par écrit à une date ultérieure.

Archives sur le prince Harry