Un comprimé de la classe des GLP-1 contre l'obésité et le diabète de type 2, l'orforglipron, développé par le laboratoire américain Eli Lilly, a obtenu une autorisation de mise sur le marché au Royaume-Uni, premier pays d'Europe à l'approuver.

L'orforglipron a obtenu une autorisation de mise sur le marché au Royaume-Uni, premier pays d'Europe à l'approuver. (Photo symbolique)

Une première en Europe Le Royaume-Uni autorise le comprimé anti-obésité d’Eli Lilly

«Il s'agit d'un médicament soumis à prescription médicale», précise l'agence britannique des médicaments (MHRA) dans un communiqué lundi, ajoutant qu'elle «maintiendra une surveillance étroite de la sécurité et de l'efficacité» de cette molécule.

Cette version en comprimé du médicament d'Eli Lilly, déjà approuvée en avril aux Etats-Unis où elle est commercialisée sous le nom de Foundayo, s'inscrit dans la course des laboratoires à développer des traitements contre l'obésité plus simples d'utilisation que les injections sous-cutanées, comme le Mounjaro, également commercialisé par le laboratoire américain.

La formulation en comprimé du Wegovy développée par le danois Novo Nordisk, concurrent d'Eli Lilly, est quant à elle déjà autorisée au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis et dans l'Union européenne.

Le comprimé d'orforglipron se prend une fois par jour et peut être pris à tout moment de la journée, sans restriction alimentaire ou de consommation d'eau.

«Bien que ce comprimé soit approuvé pour une utilisation au Royaume-Uni, il n'est pas actuellement disponible via le NHS», le système de santé publique, pour lequel il devra être validé séparément, précise le communiqué britannique.

Une étude publiée en juin avait par ailleurs montré qu'un comprimé anti-obésité développé par le laboratoire britannique AstraZeneca semble favoriser une perte de poids comparable aux autres versions orales de la même famille, des conclusions qui doivent encore être confirmées par des essais plus larges.

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