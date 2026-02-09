Le Sénat américain a approuvé samedi la nomination de Todd Blanche, ancien avocat personnel de Donald Trump, au poste de ministre de la Justice. M. Blanche occupait déjà cette fonction par intérim depuis avril.

Le président américain parvient donc à nommer pour de bon, par un vote serré de 50 voix contre 49, un de ses fidèles à ce poste stratégique, qui chapeaute l'ensemble du parquet fédéral et de ses procureurs, contre les objections de certains sénateurs de son propre camp.

L'opposition démocrate s'opposait en bloc à sa nomination, dénonçant l'utilisation par le gouvernement Trump du ministère de la Justice comme d'une arme politique contre ses opposants.

Todd Blanche s'est fait connaître du grand public comme avocat personnel de Donald Trump dans trois affaires pénales qui visaient le milliardaire avant son retour à la Maison Blanche, et notamment celle portant sur des paiements dissimulés à une ex-actrice de films X, Stormy Daniels. L'affaire avait débouché au printemps 2024 sur sa condamnation au pénal, une première pour un ex-président américain.

Affaire Epstein

Une fois revenu à la Maison Blanche, Donald Trump avait nommé M. Blanche nomme numéro deux du ministère, en compagnie d'autres de ses anciens conseils, notamment Pam Bondi comme ministre.

Mais, au milieu d'une affaire Jeffrey Epstein très embarrassante pour l'exécutif américain, le président a renvoyé Mme Bondi début avril 2026, confiant immédiatement l'intérim à Todd Blanche, déjà en première ligne dans le dossier du financier et pédocriminel américain mort en prison.

La confirmation de sa nomination par le Sénat, comme l'exige la Constitution, a depuis connu un parcours tortueux. Deux sénateurs de la majorité républicaine, John Cornyn et Thom Tillis, exigeaient l'abandon définitif, ou au moins d'importantes restrictions, par le gouvernement Trump de deux initiatives largement contestées.

L'une portait sur un fonds dit «anti-instrumentalisation» de la justice de près de 1,8 milliard de dollars, pour compenser financièrement des alliés de Donald Trump pour des poursuites engagées sous l'administration Biden, une «caisse noire» selon l'opposition démocrate.

L'autre visait à offrir une immunité fiscale au président républicain et à ses proches. Face à plusieurs décisions de justice, le gouvernement a déclaré abandonner le projet de fonds d'indemnisation, mais les deux sénateurs républicains réclamaient des garanties écrites qu'il ne serait pas ressuscité à l'avenir.

C'est finalement ce qu'a fait dimanche Todd Blanche, satisfaisant les réserves des deux sénateurs. Mardi, la commission judiciaire du Sénat a donné son blanc-seing, ouvrant la voie au vote de l'ensemble des sénateurs.