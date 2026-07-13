Le sénateur républicain Mitch McConnell, figure de la vie politique aux Etats-Unis, a levé le mystère sur son état de santé en révélant dimanche avoir été hospitalisé en raison d'une perte de connaissance liée à une chute, puis d'une pneumonie. Il est hospitalisé depuis le 14 juin.

Le sénateur n'a pas communiqué de date de retour à la chambre haute. Il y a voté pour la dernière fois au début juin. (archives)

Etats-Unis Le sénateur McConnell, 84 ans, lève le voile sur sa santé et explique son absence

Les interrogations vont bon train ces dernières semaines concernant l'absence de cet élu du Kentucky (est) de 84 ans, ancien chef de la majorité républicaine au Sénat. Depuis son hospitalisation, son équipe répétait qu'il recevait d'excellents soins, sans donner la raison de son absence.

«Le mois dernier, j'ai fait une chute qui m'a valu un séjour à l'hôpital [...] Je n'ai pas eu de crise cardiaque ou d'AVC. Je n'ai pas de tumeurs ou d'hémorragies. Mais j'ai brièvement perdu connaissance et j'ai été transporté à l'hôpital», a-t-il expliqué dans un communiqué diffusé dimanche accompagné d'une photographie.

Le sénateur a lié sa chute à des problèmes de mobilité empirant avec l'âge, liée à la poliomyélite qu'il a contractée dans l'enfance. «J'ai aussi dû faire face à une pneumonie bénigne» a-t-il ajouté.

Courte majorité

Le sénateur a indiqué avoir rejoint un centre de rééducation. Il n'a pas communiqué de date de retour à la chambre haute. Il y a voté pour la dernière fois au début juin.

Une absence prolongée de Mitch McConnell entraînerait de nombreux problèmes pour les républicains au Sénat, notamment au sein d'une commission budgétaire très importante où il siège. Sans lui, cette commission se retrouverait avec un nombre égal de membres démocrates et républicains.

Les républicains détiennent une courte majorité de 53 sièges contre 47 au Sénat et disposent d'une marge de manoeuvre réduite en cas d'absences ou de défections. D'autant plus qu'une autre de leurs figures centrales à la chambre haute, Lindsey Graham, est décédée soudainement samedi à l'âge de 71 ans.

M. McConnell a annoncé l'an dernier qu'il prendrait sa retraite à l'issue de son mandat actuel, en janvier prochain. Ces dernières années, son état de santé a fait parler de lui. Il avait notamment été hospitalisé en 2023 après une chute qui avait entraîné une commotion cérébrale et s'était plus tard figé à deux reprises lors d'apparitions publiques, provoquant la stupeur de son auditoire.