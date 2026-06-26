JD Vance a jugé «dingue» que Richard Nixon ait dû démissionner suite au scandale du Watergate. Le vice-président américain a jugé que de nos jours, cette affaire d'espionnage politique «n'occuperait pas les médias plus de douze heures.»

«L'idée que cela a fait chuter une présidence est dingue», a ajouté JD Vance

Etats-Unis Le scandale du Watergate «n'occuperait pas les médias plus de douze heures», selon Vance

«Je pense que l'héritage (de l'ancien président républicain) connaît une sorte de réhabilitation, mais je trouve que c'est mérité», a dit le vice-président américain jeudi, pendant une intervention depuis la «Richard Nixon Presidential Library and Museum» en Californie.

«Comme je le disais en plaisantant (...), si le Watergate se produisait demain, cela n'occuperait pas les médias pendant plus de douze heures. L'idée que cela a fait chuter une présidence est dingue», a ajouté JD Vance, potentiel candidat à la Maison Blanche en 2028.

Ces commentaires «en disent long sur la dégradation morale et éthique de l'ère Trump», a critiqué sur X David Axelrod, commentateur proche du Parti démocrate.

Vaste système d'espionnage

Le scandale du Watergate a débuté avec l'arrestation en 1972 de cinq hommes surpris en train de cambrioler les locaux du Parti démocrate, dans l'immeuble du Watergate à Washington.

Richard Nixon, président sortant républicain, est alors en pleine campagne pour un second mandat, et il sera réélu confortablement en novembre de la même année.

Une enquête du Washington Post met par la suite en évidence un vaste système d'espionnage politique, ainsi qu'une tentative de dissimulation orchestrée au plus haut niveau par la Maison Blanche.

Après une longue bataille judiciaire et face à la menace d'une procédure de destitution par le Congrès, Richard Nixon démissionne en 1974, une première dans l'histoire des États-Unis.