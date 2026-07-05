Le président turc Recep Tayyip Erdogan mise sur le sommet de l'Otan pour renforcer sa stature internationale au mépris de ses opposants en butte à une répression croissante, estiment des analystes.

Défense Le sommet de l'Otan: une plateforme pour l'influence turque

En accueillant le sommet de l'Alliance atlantique les 7 et 8 juillet, le chef de l'Etat espère conforter le rôle de puissance régionale de la Turquie et sa place d'intermédiaire entre les États-Unis et l'Europe, dans un contexte géopolitique tendu.

Le président Erdogan veut poser la Turquie comme «un acteur incontournable en Europe et au-delà», indique à l'AFP l'expert en relations internationales Serkan Demirtas.

L'unité de l'Otan a été récemment éprouvée par l'offensive américaine et israélienne contre l'Iran, que les gouvernements européens ont refusé de suivre et à laquelle la Turquie s'est également opposée, malgré la colère du président Donald Trump.

Ce dernier a néanmoins promis de rejoindre le sommet d'Ankara.

Deuxième armée de l'Otan sur son flanc oriental, la Turquie occupe une position géostratégique privilégiée entre l'Europe et le Moyen-Orient, sur la rive sud de la Mer noire.

«L'organisation de ce sommet en Turquie rappellera le rôle important qu'elle a joué depuis son entrée dans l'Otan en 1952, au sein de l'Alliance et à l'échelle régionale», estime Luke Coffey, chercheur au Hudson Institute.

«Dans la bonne direction»

Serkan Demirtas insiste aussi sur le rôle actif de la Turquie au sein des missions de l'Otan dans la région de la Baltique où elle contribue à la surveillance de l'espace aérien et participe aux exercices conjoints.

Pour autant, les relations sont loin d'être exemptes de frictions, selon Luke Coffrey. «Les nombreuses turbulences entre Washington et Ankara ont parfois débordé sur le fonctionnement interne de l'Alliance», dit-il.

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, la Turquie a traîné des pieds pour valider l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan.

Elle a aussi provoqué la colère des alliés, États-Unis en tête, en acquérant le système de défense antiaérienne russe S-400, ce qui lui a valu d'être écartée du programme des chasseurs F-35.

Mais les bonnes relations entre Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan, après une période de glaciation sous Joe Biden, ont permis de préserver le dialogue.

«C'est dans l'intérêt de tous que ce sommet se déroule sans accroc», fait valoir M. Coffey.

Des inquiétudes en sourdine

Pour Aaron Stein, directeur du Foreign Policy Research Institute, son adhésion à l'Otan reste «l'ultime garantie de sécurité de la Turquie», donnant à Ankara la possibilité de gérer séparément sa relation complexe avec Moscou.

Les analystes soulignent l'importance de maintenir la Turquie alignée avec l'Otan compte tenu de sa capacité à intervenir sur plusieurs fronts, de l'Ukraine au Moyen-Orient et sur de nombreuses crises régionales.

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, Ankara avance sur une ligne de crête, ayant soutenu l'Ukraine par ses drones et munitions tout en conservant le lien avec Moscou, au point d'avoir accueilli plusieurs cycles de négociations entre les deux parties.

Pragmatisme

Le sommet d'Ankara survient néanmoins en pleine dérive autoritaire et alors que la Turquie traverse une nouvelle période de turbulences politiques, après une décision de justice d'évincer le principal leader de l'opposition.

Cette mesure, après l'arrestation en mars 2025 du populaire maire d'Istanbul Ekrem Imamoglu est considérée comme une manoeuvre pour écarter les rivaux de M. Erdogan avant l'élection présidentielle prévue en 2028.

Mais comme le relève M. Demirtas, les capitales européennes gardent leurs inquiétudes et leurs critiques pour elles et veillent à ne pas fragiliser leurs liens avec Ankara.

«L'Otan n'est pas un club réservé aux démocraties», balaie encore Aaron Stein.

M. Erdogan voit quant à lui le sommet comme l'occasion de conforter son image de «dirigeant qui défend le mieux les intérêts de la Turquie sur la scène internationale», avance M. Demirtas.

Enfin, même si les négociations d'entrée de la Turquie dans l'Union européenne sont au point mort, la coopération s'est réorientée vers des domaines plus pragmatiques, dont l'industrie de défense, via plusieurs accords de partenariat avec l'Espagne, la Pologne, l'Italie ou la Roumanie.

Selon une source sécuritaire turque, Ankara espère d'ailleurs un assouplissement des restrictions pesant sur ce secteur.