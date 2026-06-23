Le Sri Lanka a commencé mardi à appliquer une interdiction d'aliments de restauration rapide, notamment des sucreries, dans les écoles, dans le but de lutter contre la hausse des cas de diabète et de maladies cardiaques chez les enfants.

Le ministère de l'Éducation a transmis des directives cette semaine aux inspecteurs de santé publique pour mettre en oeuvre l'interdiction des aliments contenant des taux élevés de sucre, de sel et de graisse (image prétexte).

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Le ministère de l'Éducation a transmis des directives cette semaine aux inspecteurs de santé publique pour mettre en oeuvre l'interdiction des aliments contenant des taux élevés de sucre, de sel et de graisse.

«Les mauvaises habitudes alimentaires chez les enfants contribuent directement à l'augmentation des problèmes nutritionnels et, plus tard, à la hausse de l'incidence des maladies non transmissibles telles que le diabète, les maladies cardiaques et le cancer», a déclaré le ministère dans un communiqué.

Il n'existe pas de données fiables dans le pays sur le diabète juvénile, le cancer ou les troubles cardiaques, mais les autorités affirment savoir que les chiffres sont en hausse.

Des responsables locaux indiquent que 12% des élèves de 13 à 17 ans sont en surpoids, tandis que 3% supplémentaires sont obèses. À l'inverse, 17,3% des enfants de moins de cinq ans présentent un retard de croissance dû à la malnutrition, selon l'UNICEF.

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Environ un quart des 22 millions d'habitants du pays vivaient sous le seuil de pauvreté en 2024, selon la Banque mondiale, qui prévoit que ce chiffre tombera à environ 20 % cette année.

En vertu de la dernière interdiction, une liste d'aliments dont les hot-dogs et hamburgers, glaces et biscuits, laits aromatisés et boissons énergisantes, et même les condiments comme la sauce tomate sont proscrits dans les écoles.

Le ministère a demandé aux directions d'école d'encourager les élèves à consommer par exemple du riz, des fruits frais et des légumes.

Le ministère a également interdit la publicité pour la restauration rapide, ainsi que pour tout autre aliment contenant des niveaux élevés de graisse, de sucre ou de sel. Les événements scolaires ne peuvent pas être parrainés par des fabricants d'"aliments malsains», a ajouté le ministère.