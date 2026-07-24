Le Venezuela va quitter la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé vendredi le ministre des Affaires étrangères Felix Plasencia sur son compte X.

«Sur instructions de la présidente par intérim, Delcy Rodriguez, le Venezuela a communiqué au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sa décision ferme et irrévocable de dénoncer le Statut de Rome et d'engager son retrait définitif de la CPI», indique le texte.

«Le Venezuela considère que l'action de la Cour répond à un biais géographique avéré, qui a concentré son activité de manière disproportionnée sur des pays africains et latino-américains, au détriment du Sud global. Ce schéma révèle une justice internationale qui, loin d'être appliquée avec équité, a été instrumentalisée pour approfondir les inégalités entre les peuples et nier leur droit à l'autodétermination et à la souveraineté», selon le texte.

Manque de coopération

Les autorités vénézuéliennes avaient menacé à plusieurs reprises de quitter la CPI. La CPI a ouvert en 2018 une enquête pour de possibles crimes contre l'humanité sous la présidence de Nicolas Maduro, notamment après la vague de manifestations de 2017 durement réprimées par les autorités et pendant laquelle une centaine de personnes ont trouvé la mort.

M. Maduro a été capturé par les Etats-Unis le 3 janvier, son procès est fixé au 1er juin 2027.

En décembre 2025, le bureau du procureur de la CPI avait fermé son bureau de liaison à Caracas, estimant que le Venezuela ne coopérait pas suffisamment.

En 2024, le Bureau du procureur avait notamment appelé à «respecter l'Etat de droit» après la réélection contestée de M. Maduro et la répression des manifestations qui avaient suivi.

Manifestants violents

En 2021, Mme Rodriguez, alors vice-présidente, avait qualifié la procédure de la CPI de «grande farce. Un cas créé artificiellement. L'Etat vénézuélien défendait la paix et la tranquillité de notre peuple face à des manifestations extrêmement violentes».

Felix Plasencia, qui occupait le poste de chef de mission diplomatique du Venezuela aux États-Unis, est ministre des Affaires étrangères depuis le 13 juillet.