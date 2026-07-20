Le vice-président des Etats-Unis JD Vance a annoncé dimanche sur son compte X la naissance de son quatrième enfant, un garçon prénommé Alec Neel.

Carnet rose JD Vance est papa... pour la 4ème fois !

Son épouse «Usha et le bébé sont heureux et en bonne santé et nos enfants sont fous de joie de rencontrer leur petit frère», a indiqué M. Vance, 41 ans, dans un message commun avec sa femme, 40 ans.

Le couple avait déjà trois enfants – deux garçons et une fille, tous trois âgés de moins de dix ans.

Lors d'un rassemblement contre l'avortement en janvier 2025, JD Vance avait déclaré: «Je veux davantage de bébés aux Etats-Unis d'Amérique».

De nombreux membres de l'administration de Donald Trump plaident pour des familles plus grandes dans le pays mais la promesse de JD Vance, lors du rassemblement de 2025, d'améliorer les finances des familles avec enfants ne s'est pas concrétisée à ce stade.