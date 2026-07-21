Le Rassemblement national a été victime de plusieurs piratages sur son site internet et sur X, le compte de Marine Le Pen ayant été hacké sur ce réseau social par un message faisant la promotion d'une cryptomonnaie au nom de la candidate RN.

Le RN a attribué ce piratage à une «négligence de robustesse» du mot de passe de Marine Le Pen.

À huit mois de la présidentielle «$LEPEN» : le compte de Marine Le Pen hacké pour vendre de la crypto

Le message en anglais, qui appelait sur fond de discours patriotique à investir dans une mystérieuse cryptomonnaie $LEPEN pour que la France «ne cède pas son destin à d'autres», a été effacé au bout de quelques minutes.

«Le compte de Marine Le Pen a été hacké. Nous travaillons activement à son rétablissement», a déclaré le Rassemblement national. Sur le site officiel du RN, dans l'organigramme du parti, la tête de Marine Le Pen a été soudainement remplacée par un chat aux couleurs des drapeaux algériens et marocains.

BFMTV (capture d’écran X)

La formation politique a aussi fait état d'une attaque «sur les serveurs du RN», dénonçant une «tentative d'intrusion malveillante». Cette tentative «s'est limitée au compte d'un seul candidat aux élections municipales», étendue aux colistiers de ce candidat dont le nom n'a pas été révélé, a-t-elle assuré. «Aucun élément ne permet de confirmer une exposition massive de données», a-t-on ajouté.

En savoir plus et retrouver toutes les alertes ici : https://t.co/48rIHgzEud — Seb (@seblatombe) July 20, 2026

Le RN a attribué ce piratage à une «négligence de robustesse de son mot de passe». Les dispositifs de sécurité du Rassemblement national «ont détecté cette intrusion et permis d'y mettre un terme en quelques minutes, restreignant tout accès non autorisé aux données».

Sur le site officiel du RN, la tête de Marine Le Pen a été soudainement remplacée par un chat aux couleurs des drapeaux algériens et marocains. Capture d’écran / @seblatombe sur X

L'attaque contre la messagerie X de Marine Le Pen «n'a rien à voir. C’était sur X, mais pas sur les serveurs du RN», a affirmé à l'AFP une source au sein du parti de la candidate qui caracole en tête des sondages.

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