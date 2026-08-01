Les ambassades américaines dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont mis en garde les citoyens américains contre une possible «escalade» du conflit régional. Elles les ont exhortés à se tenir prêts à quitter la région.

Cette semaine, l'Iran et les Etats-Unis ont repris leurs échanges de tirs (archive).

«Les Américains présents dans la région devraient envisager de partir, ou être prêts à partir en cas d'escalade», indique une alerte de sécurité dont des versions ont été publiées sur les réseaux sociaux par les missions américaines à Amman, Jérusalem, Mascate, Bagdad et Beyrouth.

Les messages invitent les ressortissants américains à vérifier les informations relatives à leurs vols et à suivre les consignes de sécurité des autorités locales.

«Les Américains actuellement au Moyen-Orient doivent faire preuve de prudence et d'une vigilance accrue et se préparer à d'éventuelles annulations de vols, à des fermetures périodiques de l'espace aérien et à des perturbations potentielles des déplacements», précise l'alerte.

Middle East: Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened vigilance and should be prepared for flight cancellations, periodic airspace closures, and potential travel disruptions. Some airlines in the region have postponed resumption of earlier… pic.twitter.com/d1ZmzRBBHN — TravelGov (@TravelGov) August 1, 2026

En Jordanie, les citoyens américains ont été appelés à éviter les bases militaires américaines, récemment visées par des missiles iraniens. En Israël, il leur a été recommandé de repérer l'abri antiaérien le plus proche. Au Liban, le personnel non-essentiel de l'ambassade a été relocalisé.

«Le régime iranien est imprévisible, comme l'ont montré ses récentes décisions d'attaquer des zones de la région sans avertissement ni provocation, ainsi que d'étendre ses attaques à des zones qui n'avaient pas été visées auparavant (comme l'Egypte)», indique un message publié sur les sites des ambassades américaines à Jérusalem et Beyrouth.

Reprise des tirs nocturnes

Mercredi, un drone a frappé un navire gazier appartenant à une société américaine, amarré dans un port égyptien, provoquant un incendie. L'Egypte mène une enquête mais n'a, à ce stade, accusé aucun groupe d'être à l'origine de l'attaque.

L'armée iranienne a, de son côté, accusé Washington d'«attiser les tensions» dans la région et averti: «Tout pays servant de bouclier défensif à l'Amérique criminelle et agressive sera englouti par les flammes de la guerre».

Cette semaine, l'Iran et les Etats-Unis ont repris leurs échanges de tirs nocturnes après plusieurs jours d'accalmie, même si aucune frappe n'a été signalée dans la nuit de vendredi à samedi.

La guerre au Moyen-Orient a été déclenchée le 28 février par des frappes conjointes des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran, qui a riposté par des attaques de missiles et de drones dans la région.