Le gouvernement américain a décidé de limiter la durée de séjour aux Etats-Unis des étudiants et journalistes étrangers, selon un document administratif publié jeudi, nouvelle étape dans sa politique migratoire très restrictive.

Jusqu'à présent, les Etats-Unis octroyaient des visas pour la durée du programme d'un étudiant et jusqu'à cinq ans pour un journaliste (photo d'illustration, archives).

Politique restrictive Les Etats-Unis limitent les séjours des journalistes et étudiants

Selon les nouvelles règles, prévues pour entrer en vigueur d'ici deux mois, sauf blocage au Congrès, les ressortissants étrangers détenteurs d'un visa étudiant ne seront pas autorisés à rester plus de quatre ans sur le territoire américain.

Les journalistes étrangers seront, pour leur part, limités à des séjours de 240 jours, soit environ huit mois, tout en pouvant solliciter des renouvellements pour des périodes identiques.

Les journalistes chinois seront soumis à un cadre particulièrement restrictif, avec des visas limités à 90 jours.

Protestations

Cette mesure va affecter les journalistes accrédités pour des centaines de médias étrangers aux Etats-Unis. Elle avait été proposée dès l'an dernier par le gouvernement, ce qui avait ouvert une phase de consultations.

Une centaine de médias et organisations de presse internationaux, dont l'AFP, avaient estimé dans une lettre ouverte que cela «amoindrirait la quantité et la qualité de la couverture» de l'actualité américaine.

Le président Donald Trump a juré de mettre fin à l'immigration illégale et de limiter l'immigration légale. Le Congrès, où son parti est majoritaire, s'oppose rarement à ses initiatives.