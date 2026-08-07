Les sénateurs américains ont adopté vendredi à une très large majorité un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, qui cible particulièrement l'industrie des hydrocarbures.

Le texte doit désormais être approuvé par la Chambre des représentants, où un vote n'aura pas lieu avant début septembre en raison des vacances parlementaires.

«Cette loi nous fait nous rapprocher d'une fin au conflit» entre la Russie et l'Ukraine, a assuré le sénateur républicain Jim Risch, président de la commission des affaires étrangères.

«Elle aura un impact décisif qui va au-delà de ce qui peut être accompli sur le champ de bataille, elle coupera le flux d'argent qui alimente la machine de guerre de Poutine», a ajouté l'élu dans un discours dans l'hémicycle avant le vote.

Le projet de loi prévoit de cibler le secteur des hydrocarbures russes en imposant notamment des droits de douane de 500% sur les importations venues de Russie, y compris de gaz et de pétrole.

Il prévoit aussi des droits de douane de 100% sur les cinq principaux pays importateurs de gaz et de pétrole russes, dont la Chine et l'Inde. De nouvelles sanctions contre le président russe Vladimir Poutine ainsi que d'autres hauts responsables doivent également être imposées.

Flotte fantôme

Pour la première fois, les Etats-Unis ciblent aussi la flotte fantôme de la Russie, ces navires utilisés par Moscou pour contourner les embargos occidentaux depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022.

Le texte a été baptisé en hommage à Lindsey Graham, sénateur républicain décédé le 11 juillet et qui avait fortement milité pour de nouvelles sanctions contre Moscou en raison de son invasion de l'Ukraine.

La veille de son décès, Lindsey Graham avait annoncé, aux côtés d'autres sénateurs républicains et démocrates, être parvenu à obtenir l'accord de la Maison Blanche pour faire adopter ces nouvelles sanctions sur les hydrocarbures produits par la Russie, des mesures jusque-là bloquées par Donald Trump.

Pour sa soeur Darline Graham, qui l'a remplacé au Sénat, l'adoption finale du projet de loi servira à honorer son frère, mais aussi «frappera Poutine là où ça fait mal».

La loi comprend des mesures qui «ciblent particulièrement ceux qui soutiennent la guerre de la Russie en Ukraine», a-t-elle déclaré dans l'hémicycle avant le vote vendredi.

Elle «force les principaux pays qui gardent l'économie de la Russie à flot à faire un choix simple mais critique entre faire des affaires avec l'Amérique ou acheter de l'énergie russe pas chère», a ajouté la nouvelle sénatrice.

«Pression»

Selon la sénatrice démocrate Jeanne Shaheen, membre de la commission des affaires étrangères, «Vladimir Poutine ne comprend que la force, et il ne répond qu'à la pression».

«Cette loi représente notre meilleure opportunité de faire finalement plier la machine de guerre russe et de forcer Poutine à s'asseoir à la table des négociations», a déclaré l'élue dans un communiqué mardi.

Certains élus démocrates s'étaient cependant alarmés des nouveaux pouvoirs en matière de droits de douane qui seraient conférés à Donald Trump avec cette nouvelle loi.

Selon le sénateur démocrate Raphael Warnock, le représentant au Commerce, Jamieson Greer, a finalement donné des garanties que les droits de douane imposés sur les cinq principaux pays importateurs d'hydrocarbures russes seraient supprimés pour chaque pays qui sortirait de ce top 5.

Fin juillet, l'ambassade de Russie aux Etats-Unis avait condamné le projet de loi qui selon elle «rend un mauvais service aux Etats-Unis».

Compte tenu de la guerre en Iran, «avec une crise énergétique imminente et la hausse des prix à la pompe à la veille des élections de mi-mandat, sanctionner la Russie et ses partenaires commerciaux (...) serait extrêmement contre-productif pour les Etats-Unis eux-mêmes», avait affirmé l'ambassade dans un communiqué.

Outre les sanctions sur la Russie, le texte prévoit d'empêcher l'expiration de sanctions sur le secteur énergétique et d'armement de l'Iran.