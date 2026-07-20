Andrew et Tristan Tate ont été arrêtés à Miami. Retour sur le profil de ces deux influenceurs, les charges qui pèsent contre eux et la suite probable de la procédure.

Andrew (à droite) et Tristan (à gauche) Tate. Ces deux frères sont considérés comme des influenceurs majeurs de la « manosphère ».

59 chefs d'accusation Les frères Tate arrêtés aux États-Unis: ce que l'on sait de l'affaire

De quoi s'agit-il? Andrew et Tristan Tate ont été arrêtés le 18 juillet à Miami. Le Royaume-Uni demande leur extradition afin qu'ils puissent répondre de 59 chefs d'accusation au total.

Ces frères sont des influenceurs «masculinistes» et se sont fait connaître grâce à des contenus misogynes ainsi qu'à une activité lucrative, générant plusieurs millions, dans le domaine de la pornographie par webcam et des cours en ligne.

Ils contestent toutes les accusations et parlent d'accusations à motivation politique.

Outre la procédure pénale envisagée au Royaume-Uni, des enquêtes sont également en cours en Roumanie et aux États-Unis, ainsi que plusieurs actions civiles. Résumé créé avec

Andrew et Tristan Tate ont été arrêtés samedi à Miami. Le Royaume-Uni demande leur extradition afin qu'ils puissent y répondre d’un total de 59 chefs d'accusation.

Qui sont les frères Tate ?

Les frères Andrew (39 ans) et Tristan (36 ans) Tate sont des figures de proue du mouvement «masculiniste», terme qui désigne la nébuleuse de communautés en ligne aux discours misogynes. Sur les réseaux sociaux, ils se mettent en scène en millionnaires hypermasculins et autodidactes, déversant auprès de millions de jeunes hommes des messages dénigrants à l'égard des femmes. Plusieurs plateformes les ont bannis, mais Andrew Tate compte encore 10,8 millions d'abonnés sur X. Les deux frères ont la double nationalité britannique et américaine.

Les frères ont notamment bâti leur fortune grâce à la production de contenu pornographique : à partir du milieu des années 2010, ils ont fait poser des femmes devant des webcams pour des clients payants — d'abord au Royaume-Uni, puis depuis la Roumanie, et plus tard sur des plateformes comme OnlyFans. À cela s'ajoutent des formations en ligne par lesquelles ils monnaient leur modèle économique auprès de jeunes hommes. Entre 2014 et 2022, ils auraient encaissé au moins 21 millions de livres sterling (environ 22,8 millions de francs suisses), selon une décision de justice britannique rendue dans le cadre d'une procédure pour fraude fiscale.

Pourquoi ont-ils été arrêtés?

La police britannique enquête sur les frères Tate depuis plusieurs années. Dès 2024, le parquet avait validé un acte d'accusation comportant 21 chefs — fondé sur les témoignages de trois femmes. Après que la police a présenté de nouveaux éléments de preuve, le parquet a désormais décidé de d'étendre l'acte d'accusation, et exige le transfert des frères vers le Royaume-Uni.

Andrew Tate fait désormais face à 32 nouveaux chefs d'accusation: sept viols, trois cas d'organisation ou de facilitation de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, trois cas de coups et blessures, ainsi que 19 chefs liés à la diffusion d'images pédopornographiques et de pornographie extrême. Au total, il répond de 42 chefs d'accusation.

Son frère Tristan doit quant à lui répondre de six chefs supplémentaires: deux viols, trois cas de traite des êtres humains et une agression sexuelle, portant son total à 17 chefs d'accusation.

Les faits présumés se seraient produits entre juillet 2010 et août 2017 dans l'est de l'Angleterre, région où les deux frères ont grandi. Avec ces nouvelles mises en cause, le nombre de victimes présumées au Royaume-Uni passe de trois à sept.

Qu'en pensent les frères Tate ?

Andrew et Tristan Tate nient toutes les accusations portées contre eux. Leur avocat, Joseph McBride, a déclaré sur les réseaux sociaux que les frères étaient innocents et qu’ils seraient acquittés dès qu’un tribunal examinerait les faits. McBride a qualifié les nouvelles accusations de «calomnies et diffamations» et a présenté la demande d’extradition comme étant motivée par des considérations politiques.

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Ont-ils déjà été arrêtés ?

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. Dès 2014 et 2015, les frères avaient déjà été arrêtés par la police britannique à la suite d'accusations de violences et de viols formulées par plusieurs femmes. Aucune mise en accusation n'avait alors abouti, le parquet estimant les chances de condamnation trop faibles. Andrew Tate a par la suite invoqué ces enquêtes pour justifier son départ du Royaume-Uni.

Installés en Roumanie, les deux hommes ont de nouveau été arrêtés en décembre 2022. Le parquet local les a inculpés de traite des êtres humains, de viol et de constitution d'une organisation criminelle visant à exploiter des femmes. Ils auraient attiré des victimes en Roumanie sous de fausses promesses d'amour avant de les contraindre à produire du contenu pornographique. Les frères contestent également ces accusations.

En mars 2024, ils ont par ailleurs été brièvement arrêtés en Roumanie en vertu de mandats d’arrêt britanniques. Un tribunal de Bucarest avait alors décidé d'extrader les frères vers le Royaume-Uni, mais seulement une fois les procédures roumaines terminées.

Pourquoi ont-ils été remis en liberté?

Les Tate n'ont jamais été acquittés des charges retenues contre eux en Roumanie, mais leur régime de détention a été progressivement allégé. Placés en détention provisoire après leur arrestation, ils ont été assignés à résidence jusqu'en août 2023, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter le territoire et obligation de se présenter régulièrement aux autorités.

La procédure n'a guère avancé pour autant. En décembre 2024, une cour d'appel a estimé que l'affaire ne pouvait être jugée en l'état, invoquant des vices de procédure — éléments de preuve irrecevables et irrégularités dans l'acte d'accusation — et l'a renvoyée au parquet.

Fin février 2025, les autorités ont finalement levé l'interdiction de sortie du territoire – les frères se sont immédiatement envolés en jet privé pour la Floride. À l'époque, certains médias avaient rapporté que l'administration Selon une enquête du « New York Times », le Premier ministre roumain de l’époque pensait pouvoir ainsi apaiser l’administration Trump.

Andrew Tate, alors qu'il était conduit menotté hors du tribunal à Bucarest en mars 2024. Associated Press

Y a-t-il également des poursuites civiles en cours?

Oui, plusieurs. Une procédure civile est en cours à Londres: quatre femmes poursuivent Andrew Tate pour viols, violences et manipulation psychologique commis entre 2013 et 2015. Ce sont les mêmes qui l'avaient dénoncé il y a plus de dix ans, sans que le parquet ne donne suite à l'époque. Le tribunal a accordé l'anonymat aux quatre plaignantes.

Dans le cadre de la procédure pénale également, les noms des victimes présumées sont protégés jusqu'à leur extradition vers le Royaume-Uni: une tentative des frères visant à obtenir la divulgation de ces noms a été rejetée par le tribunal fin juin.

Aux États-Unis, l'ex-petite amie d'Andrew Tate, la mannequin Bri Stern, poursuit également l'influenceur en justice: elle affirme qu'il l'aurait l'aurait frappée et étranglée. Andrew Tate nie également ces accusations.

Et les frères ne sont pas en reste sur le plan judiciaire: depuis 2023, ils poursuivent en Floride pour diffamation une femme figurant parmi les victimes présumées de l'enquête roumaine.

Et maintenant, quelle est la suite ?

Les frères doivent d'abord comparaître devant un tribunal fédéral à Miami, où s'ouvrira la procédure d'extradition. S'ils s'y opposent — ce qui est probable —, la procédure pourrait s'étirer sur plusieurs mois. En cas d'extradition, un procès pénal les attend au Royaume-Uni.

La procédure roumaine suit son cours en parallèle, le parquet local poursuivant son enquête. Aux États-Unis également, les enquêteurs du ministère de la Sécurité intérieure examinent de possibles infractions liées à la traite des êtres humains, selon une enquête du New York Times.

Andrew et Tristan Tate bénéficient de la présomption d'innocence.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.

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