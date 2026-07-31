Les images «terribles» de milliers de migrants rejoignant l'enclave espagnole de Ceuta constituent un avertissement de ce qui pourrait arriver aux Etats-Unis si les démocrates revenaient au pouvoir, a alerté vendredi Donald Trump auprès de Fox News.

«Souvenez-vous de cette image» Trump instrumentalise les images de Ceuta: «ce sera nous dans trois ans si le mauvais camp l'emporte»

«Souvenez-vous de cette image. Ce sera nous dans trois ans si le mauvais camp l'emporte», a déclaré le président américain, selon des propos rapportés par une journaliste de la chaîne américaine.

«Si les démocrates l'emportent, vous ne vivriez pas une vie très agréable,» a-t-il aussi déclaré, selon une publication sur X de la reporter Jacqui Heinrich.

Le vice-président américain JD Vance a martelé le même message. «Ces images en provenance d'Espagne sont un rappel malheureux des conséquences des migrations de masse et des politiques mondialistes de la gauche radicale qui ont permis l'invasion de l'Occident», a-t-il écrit sur X. «Dieu merci», a ajouté JD Vance, Donald Trump «a été élu et la frontière de notre pays ne ressemble plus à ça».

Dès jeudi, de hauts responsables de la Maison Blanche avaient fait passer le message très politique qu'un retour des démocrates au pouvoir signerait un regain des entrées massives de migrants à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis.

Les républicains de Donald Trump sont en campagne pour les élections législatives de mi-mandat prévues en novembre, un scrutin historiquement difficile pour le parti au pouvoir.