Les incendies sont globalement «aujourd'hui sous contrôle» en France, même si «tout cela reste très évolutif», a déclaré samedi le Premier ministre Sébastien Lecornu.

Sébastien Lecornu (à dr.) lors de la réunion de la cellule interministérielle de crise.

«De manière générale, les incendies sont aujourd'hui sous contrôle dans notre pays» et, dans la région de Bordeaux (sud-ouest), «nous sommes revenus à une situation plus stable», a relevé le chef du gouvernement dans un entretien à La Tribune Dimanche.

«Si les conditions changeaient, nous reprendrions immédiatement les mesures de précaution qui s'imposent», a-t-il noté. La situation dans le Var (sud-est) notamment est suivie de près.

Par ailleurs, «un coordinateur national» rattaché à ses services va être nommé pour piloter le chantier de la reconstruction dans les zones sinistrées par les feux qui ont brûlé plus de 117.000 hectares de forêt en France depuis le début de l'année 2026, a-t-il ajouté.

Alors que le mégafeu - qui a dévoré 42.000 hectares - en Gironde, près de Bordeaux, est désormais fixé, aller en vacances dans le département est «un geste de solidarité», selon Sébastien Lecornu.

Au grand dam des professionnels du tourisme, la préfète de la Gironde, Sophie Brocas, avait déconseillé dimanche dernier aux vacanciers de «rejoindre» le département et incité «les touristes présents à envisager une autre destination».

Le Premier ministre a également réagi aux accusations de certains habitants du village dévasté du Porge qui estiment que les autorités ont sacrifié leurs maisons pour protéger celles de la presqu'île du Cap-Ferret, une villégiature huppée.

«Je leur réponds que c'est faux», a-t-il affirmé. Leur «douleur est aujourd'hui instrumentalisée par des complotistes sur les réseaux sociaux», a dénoncé M. Lecornu, ajoutant que «les pompiers prennent leurs décisions selon un seul critère : sauver des vies humaines».

Avec 183 habitations anéanties, Le Porge concentre les trois quarts des destructions de logements (240) causées par le mégafeu en Gironde.

Un collectif qui rassemble déjà plus de 700 habitants de la commune a annoncé son intention de porter plainte au pénal pour retracer les événements et obtenir des réponses sur la chaîne de responsabilité.