La vue sur l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau a profondément émue une touriste philippine. Dans une vidéo TikTok, elle fond en larmes à Mürren, dans l'Oberland bernois – des millions de personnes ont déjà vu ce clip émouvant.

Nana Silayro est complètement émerveillée par la vue sur les montagnes.

« Merci mon Dieu » Les larmes d'une touriste face à un paysage suisse font des millions de vues

Les paysages montagneux de l'Oberland bernois suscitent en ce moment beaucoup d'émotion sur les réseaux sociaux. La créatrice de contenu philippine Nana Silayro a publié sur TikTok une vidéo qui la montre lors de sa visite à Mürren.

On la voit y retenir ses larmes en contemplant l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau. « Merci mon Dieu de me permettre de vivre ça », dit-elle, visiblement émue.

La vidéo a été visionnée plus de 3,3 millions de fois depuis.

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Les internautes sont impressionnés

Sous la vidéo, Silayro explique que cet endroit a fait naître en elle quelque chose qu’elle n’oubliera jamais. Quand elle a vu Mürren, elle a pris conscience de tout ce qu’il restait à découvrir dans le monde – et du peu de temps qu’il lui restait pour le faire. Aucune photo ni aucune vidéo ne peut vraiment rendre compte de ce sentiment, écrit-elle. C’est pour ça qu’elle a tout simplement fondu en larmes.

En même temps, elle invite sa communauté à ne pas manquer de visiter Mürren lors d’un voyage en Suisse.

Dans les commentaires aussi, de nombreux utilisateurs et utilisatrices se disent impressionnés par les paysages de montagne suisses. Beaucoup racontent leurs propres expériences dans l’Oberland bernois ou écrivent qu’ils aimeraient désormais visiter la région eux-mêmes.

Un internaute estime que le paysage ressemble « littéralement à un tableau ». Beaucoup de Suisses en sont tout simplement trop proches pour en percevoir pleinement la beauté. Un autre écrit qu’il vit lui-même dans une vallée alpine et qu’il a « complètement perdu la notion de l’aspect irréel que ce décor doit avoir pour les gens de l’extérieur ».

D'autres racontent leurs propres expériences. Un internaute raconte qu'enfant, il rêvait de contrées lointaines et qu'il a lui-même eu les larmes aux yeux quand ce rêve est devenu réalité. Un autre commentateur, originaire d'Inde, écrit que le paysage entre Lucerne et Interlaken l'a laissé sans voix lors de sa première visite – « cet endroit, c'est le paradis ».

Pour beaucoup, la réaction de l’influenceuse philippine est donc tout sauf exagérée. Une utilisatrice des Philippines explique qu’elle comprend très bien ces émotions. Pour beaucoup de gens dans son pays, un voyage en Suisse est le rêve d’une vie que très peu de gens peuvent réaliser.

À côté des commentaires sérieux, l’humour n’est pas en reste. Un internaute plaisante ainsi en disant qu’il voit souvent des touristes pleurer – « mais seulement après avoir payé leurs premiers achats chez Migros ».

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'allemand à l'aide de l'IA et adapté par notre rédaction romande.