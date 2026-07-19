Les ossements retrouvés dans le Tarn sur les indications de Cédric Jubillar jeudi sont bien ceux de son épouse, a indiqué dimanche une source proche du dossier, confirmant une information de BFMTV et LCI. Delphine Jubillar avait disparu fin 2020.

Les ossements, retrouvés sur une exploitation agricole à Mailhoc (Tarn), à une dizaine de kilomètres de la maison du couple Jubillar, avaient été acheminés au laboratoire de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) à Pontoise, en région parisienne, pour y être analysés.