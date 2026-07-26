Les trente-quatre sapeurs-pompiers partis samedi de Genève en direction de Bordeaux, arrivés dans la soirée, ont été directement engagés dans la commune de Cestas. Actuellement, l'enjeu est de «préserver les forces et de tenir dans le temps, selon le Groupement Service d'incendie et de secours (GSIS) de Genève.

Vue des panneaux solaires de la centrale photovoltaïque à Cestas, près de Bordeaux.

«Vous ne partez pas pour 1 ou 2 jours» Les pompiers suisses mobilisés en Gironde ont lutté toute la nuit contre le feu

Les premiers véhicules sont arrivés vers 20h30 dans la banlieue de Bordeaux et le reste du convoi peu avant minuit, a indiqué à Keystone-ATS dimanche Nicolas Millot, porte-parole du Groupement Service d'incendie et de secours (GSIS) de Genève. Ils ont immédiatement été scindés en deux groupes.

«A 01h00, l'ensemble des détachements était entièrement engagé sur la commune de Cestas, pour protéger un champ de panneaux photovoltaïques. Une grande partie des champs de panneaux a été préservée et la mission a pris fin vers 06h00», a-t-il ajouté. Ils se reposent jusqu'à midi dimanche et reprendront ensuite leur mission.

«Lorsqu'on arrive, nous sommes une force neuve, fraîche. Il y a toujours énormément d'énergie», décrit-il. «Vous allez remplacer des personnes qui sont sur le terrain depuis plusieurs jours, voire semaines». Il rappelle que l'enjeu est de préserver les forces «puisque nous ne sommes que fin juillet».

Une opération extérieure comme celle-ci dure minimum une semaine: «Vous ne partez pas pour un ou deux jours, mais pour sept jours au front», a souligné M. Millot

Sécurité suisse «pas impactée»

Le GSIS de Genève a proposé vendredi son aide aux autorités françaises. L'effectif comprend ainsi 23 pompiers du GSIS Genève (dont un ambulancier et un mécanicien), huit Vaudois et deux Neuchâtelois, auxquels s'ajoute un pompier de Haute-Savoie. Le convoi est parti samedi à midi avec onze engins au total, dont six engins d'extinction et cinq véhicules légers et logistiques.

Nicolas Millot rappelle que le GSIS avait mis en place, dès le mois de juin, un état-major de planification en vue d'une éventuelle opération d'entraide internationale.

Le GSIS collabore avec le Département fédéral des affaires étrangères, qui a validé le déplacement. Le socle sécuritaire des secours suisses n'est pas impacté», a assuré Nicolas Millot. Et d'ajouter: «Si tout le monde participe et donne un peu des troupes, vous pouvez tenir plus longtemps».

Deux hélicoptères

La Suisse va aussi mettre à disposition deux hélicoptères Super Puma. Berne répond ainsi au ministre français de l'intérieur Laurent Nunez qui a demandé samedi à la Suisse l'envoi de quatre hélicoptères légers, dans le cadre du mécanisme européen de protection civile de l'Union européenne, auquel participe la Suisse.