Le président polonais Karol Nawrocki et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky se sont entretenus mercredi en marge du sommet de l'Otan à Ankara, renouant un dialogue entre les deux pays alliés mis à mal par une dispute mémorielle.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy regarde par la fenêtre de sa voiture à son arrivée au sommet de l'OTAN à Ankara, en Turquie, le mardi 7 juillet 2026. (Metin Aktaş, photo de pool via AP)

Les relations entre Varsovie et Kiev avaient connu un coup de froid fin mai, lorsque le président nationaliste polonais avait reproché à Volodymyr Zelensky d'avoir accepté de donner à une unité militaire ukrainienne le nom de l'Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA), une organisation nationaliste de la Seconde guerre mondiale tenue pour responsable du massacre de plus de 100'000 civils polonais.

M. Nawrocki avait annoncé fin juin retirer à Volodymyr Zelensky la plus haute distinction de son pays, l'Ordre de l'Aigle blanc, et le président ukrainien avait en retour annulé sa participation à une conférence sur la reconstruction à Gdansk.

«Ce qui ne change vraiment pas, c'est que pour l'Ukraine comme pour la Pologne, la Fédération de Russie reste la première menace», a déclaré M. Nawrocki après avoir rencontré son homologue ukrainien à Ankara.

Il a cependant ajouté que M. Zelensky et lui n'avaient «pas réussi à résoudre (...) les questions historiques» concernant les massacres de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, que la Pologne considère comme un «génocide».

«Compte tenu de l'importance de cette question pour les Polonais, nous comptons sur l'Ukraine pour comprendre que le drapeau de Bandera limite son avenir dans l'UE», a ajouté M. Nawrocki, faisant référence à Stepan Bandera, un des chefs de l'UPA.

Après la rencontre, M. Zelensky a écrit sur X qu'ils avaient, avec son homologue polonais, «convenu de continuer le dialogue».

Malgré la dispute, la Pologne continue de servir de plaque tournante pour l'aide militaire et humanitaire pour l'Ukraine, et le gouvernement de son premier ministre libéral Donald Tusk a appelé à plusieurs reprises à une désescalade.